Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı, kulübeye hapsoldu

Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı, Panamalı sağ bek Amir Murillo'nun transferinin ardından oynanan 6 lig maçında forma şansı bulamadı.

calendar 25 Mart 2026 12:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın sezon başında Kayserispor'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Gökhan Sazdağı, yaz transfer döneminde yapılan sağ bek takviyesi sonrası forma şansı bulmakta zorlandı.

Panamalı sağ bek Amir Murillo'nun transfer edilmesinin ardından teknik heyetin tercihlerinde geriye düşen Sazdağı, ligde oynanan son 6 karşılaşmada sahaya çıkamadı.

Bu süreçte yedek kulübesinde bekleyen deneyimli oyuncu, forma rekabetinin artmasıyla birlikte kendisine yeniden şans bulmak için antrenmanlarda çalışmalarını sürdürürken, teknik direktörün kadro tercihleri doğrultusunda süre alamadı.

Sazdağı'nın ilerleyen haftalarda yeniden forma şansı bulup bulamayacağı ise takım içi dengelere ve teknik ekibin vereceği kararlara bağlı olacak.

17 MAÇA ÇIKTI

Gökhan Sazdağı, Beşiktaş formasıyla toplam 17 resmi maçta forma giydi ve gol-asist katkısı yapamadı.  

SON HABERLER
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
