Anderson Talisca, Beşiktaş'a bileniyor!

Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca, ligde 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı.
Tecrübeli oyuncu, Milli aradan hemen önce, Gaziantep karşısında 58. dakikada oyuna girerek sahalara dönüş yapmıştı. Sambacı, lige verilen arayı en iyi değerlendiren isimlerden biri oldu.
Ekstra çalışmalar yaptı
Talisca, ekstra çalışmalar yaparak antrenman ve maç eksiğini büyük ölçüde giderdi. Brezilyalı futbolcu şimdi gözünü Beşiktaş'a dikti.
Yıldız oyuncu, eski takımına karşı Çubuklu formayla çıktığı 2 maçta da gol sevinci yaşayamadı.
Talisca, 5 Nisan'daki derbide Beşiktaş ağlarını sarsıp, şampiyonluk yolunda takımını sırtlamaya kararlı.
Tecrübeli oyuncu, Milli aradan hemen önce, Gaziantep karşısında 58. dakikada oyuna girerek sahalara dönüş yapmıştı. Sambacı, lige verilen arayı en iyi değerlendiren isimlerden biri oldu.
Ekstra çalışmalar yaptı
Talisca, ekstra çalışmalar yaparak antrenman ve maç eksiğini büyük ölçüde giderdi. Brezilyalı futbolcu şimdi gözünü Beşiktaş'a dikti.
Yıldız oyuncu, eski takımına karşı Çubuklu formayla çıktığı 2 maçta da gol sevinci yaşayamadı.
Talisca, 5 Nisan'daki derbide Beşiktaş ağlarını sarsıp, şampiyonluk yolunda takımını sırtlamaya kararlı.