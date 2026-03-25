Anderson Talisca, Beşiktaş'a bileniyor!

Talisca, millî arada açığını kapatmak için sıkı bir şekilde çalışıyor. Golcü oyuncu, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk golünü atmak istiyor.

calendar 25 Mart 2026 10:12
Fotoğraf: AA
Anderson Talisca, Beşiktaş'a bileniyor!
Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca, ligde 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı.

Tecrübeli oyuncu, Milli aradan hemen önce, Gaziantep karşısında 58. dakikada oyuna girerek sahalara dönüş yapmıştı. Sambacı, lige verilen arayı en iyi değerlendiren isimlerden biri oldu.

Ekstra çalışmalar yaptı

Talisca, ekstra çalışmalar yaparak antrenman ve maç eksiğini büyük ölçüde giderdi. Brezilyalı futbolcu şimdi gözünü Beşiktaş'a dikti.

Yıldız oyuncu, eski takımına karşı Çubuklu formayla çıktığı 2 maçta da gol sevinci yaşayamadı.

Talisca, 5 Nisan'daki derbide Beşiktaş ağlarını sarsıp, şampiyonluk yolunda takımını sırtlamaya kararlı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
