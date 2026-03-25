Beşiktaş'ın çalışkan golcüsü: Hyeon-Gyu Oh

Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş'taki performansıyla dikkat çekiyor. Güney Koreli yıldız 8 maçta 5 gol, 2 asist yapıp 7 gole etki etti

calendar 25 Mart 2026 09:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın çalışkan golcüsü: Hyeon-Gyu Oh
Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın Belçika'nın Genk takımından gelen Hyeon-Gyu Oh, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri topladı.

Siyah-beyazlı formayla 8 resmi maça çıkan Oh, 5 gol atarken 2 de asist yaptı. 8 karşılaşmada 7 gole doğrudan etki yapan Güney Koreli forvet, büyük beğeni kazandı.

24 yaşındaki futbolcu, taraftarların sevgilisi haline gelirken, teknik heyetten de tam not aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Oh'un performansından memnun kaldı. Özellikle Süper Lig'de 7 maçta 4 gol, 2 asistle adından söz ettiren yıldız futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tek maça çıkıp golünü kaydetti.

OH'A ÜLKESİNDE YOĞUN İLGİ

Siyah-beyazlı takımın Güney Koreli forveti Hyeon- Gyu Oh, ülkesinde yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Güney Kore Milli Takımı'na davet edilen ve milli takım kampına katılan Oh'a ülke basını yakın alaka gösterdi. Başarılı forvet, takım arkadaşlarıyla da bir araya geldi. 

