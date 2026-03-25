NBA'de Nuggets, Jokic'in "triple-double" performansıyla kazandı

Nuggets, Nikola Jokic'in 23 sayı, 17 ribaunt, 17 asistle oynadığı maçta Suns'ı 125-123 yendi- Donovan Mitchell, Cavaliers'ın Magic'i 136-131 mağlup ettiği karşılaşmada 42 sayı kaydetti

calendar 25 Mart 2026 10:25 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 10:28
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 125-123 yendi.

Mortgage Matchup Center'da Suns'a konuk olan Batı Konferansı 4'üncüsü Nuggets, Jokic'in 23 sayı, 17 ribaunt, 17 asistle oynadığı karşılaşmayı kazanarak üst üste 3, sezonun 45. galibiyetini aldı.

Konuk takımda Jamal Murray 21, Tim Hardaway Jr 18 ve Aaron Gordon 16 sayı üretti.

Suns'ta ise Devin Booker'ın 22, Jalen Green ve Grayson Allen'ın 21'er sayısı, sezonun 33. yenilgisini önleyemedi.

- Cavaliers, Mitchell'ın 42 sayısıyla kazandı

Doğu Konferansı 4'üncüsü Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da ağırladığı Orlando Magic'i 136-131 mağlup etti.

Art arda 4 olmak üzere 45. galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 42 ve James Harden 26 sayı kaydetti.

Magic'te ise Paolo Banchero'nun 36 ve Tristan da Silva'nın 18 sayısı, peş peşe 6, sezonun 34. mağlubiyetini engelleyemedi.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
