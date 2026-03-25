Anadolu Efes'te düşüş sürüyor!

EuroLeague'in 33. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Anadolu Efes'e 78-71 mağlup oldu. Anadolu Efes, ligde son 5 maçta 4 mağlubiyetini aldı.

calendar 25 Mart 2026 00:33 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 00:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes, EuroLeague'in 33. haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaştı.
Palau Blaugrana'daki karşılaşmada Anadolu Efes 78-71 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes ligde son 5 maçta 4., toplamda ise 23. mağlubiyetini aldı. 

Barcelona ise 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste 2. kez galip geldi. 

Anadolu Efes, çift maç haftasının ikinci maçında 26 Mart Perşembe günü bir başka İspanyol ekibi Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

Barcelona ise 27 Mart Cuma günü yine kendi evinde Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Sergio Silva (Portekiz)

Barcelona: Punter 9, Vesely 10, Satoransky 8, Clyburn 21, Shengelia 14, Marcos, Cale 2, Brizuela 9, Hernangomez 4, Parra 1

Anadolu Efes: Loyd 2, Weiler-Babb 13, Smits 4, Dozier 13, Ercan Osmani 18, Beaubois 3, Şehmuz Hazer 6, Lee 3, Cordinier 5, Jones 4, Swider

1. Periyot: 19-15

Devre: 42-30

3. Periyot: 57-54

Beş faulle oyundan çıkan: 36.34 Dozier (Anadolu Efes)



 

