calendar 24 Mart 2026 22:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik, Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çeşitli gerekçelerle PFDK'ye gönderdi.

Hukuk müşavirliği, kulüplerin yanı sıra Fatih Karagümrük oyuncusu Kranevitter'i kural dışı hareketi, Konyaspor idarecisi Hüseyin Bilgin'i tedbire uymaması ve Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk etti.

Müşavirlik, Trendyol Süper Lig kulüplerinin yanı sıra Trendyol 1. Lig'den Serikspor, Sakaryaspor, Vanspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor'u da farklı sebeplerden disiplin kuruluna gönderdi.

Hukuk müşavirliği ayrıca Bodrum FK oyuncusu Mustafa Erdilman'ı da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk etti.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
