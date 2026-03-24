Hacıosmanoğlu: "Allah nasip ederse Dünya Kupası'na gideceğiz!"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Romanya maçı öncesi A Milli Takım için iddialı konuştu. Hacıosmanoğlu, "İki maç sonra Allah'ın izniyle Dünya Kupası'na gideceğiz" dedi.

calendar 24 Mart 2026 14:17 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 14:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Romanya maçı öncesi A Milli Takım için iddialı konuştu.

Riva'da bir sponsor markanın açılış töreninde konuşan Hacıosmanoğlu, "Cenabı Allah nasip ederse inşallah iki maç sonra 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na gideceğiz." dedi.

"KULÜP MAĞAZALARINDA MİLLİ TAKIM STANTLARI"

Hacıosmanoğlu, "Kulüplerimizle bir anlaşma yapıp, onların mağazalarında da Milli Takım stantları açmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

 

 Reklam 
