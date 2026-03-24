Kupa Voley'de yarı final: Fenerbahçe - Eczacıbaşı

AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.



Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



Fenerbahçe Medicana, çeyrek finalde Aras Kargo'yu 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.



Eczacıbaşı Dynavit de çeyrek finalde Göztepe'yi 3-0'la geçerek dörtlü finale kaldı.



KAZANAN VAKIFBANK - G.SARAY GALİBİYLE KARŞILAŞACAK



Finale yükselen takım, şampiyonluk için VakıfBank - Galatasaray Daikin eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.



SON 2 KUPA VOLEY FENERBAHÇE'NİN



Kupa Voley'de 5 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 2004 ve 2005'te finalde Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Sarı lacivertliler son iki sezonda bu kupayı kazanan taraf oldu.



ECZACIBAŞI 9 KEZ KAZANDI



Eczacıbaşı Dynavit ise sonuncusu 2019'da olmak üzere tam 9 kez Kupa Voley'i müzesine götürmeyi başardı.



