calendar 24 Mart 2026 12:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kupa Voley'de yarı final: Fenerbahçe - Eczacıbaşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Medicana, çeyrek finalde Aras Kargo'yu 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit de çeyrek finalde Göztepe'yi 3-0'la geçerek dörtlü finale kaldı.

KAZANAN VAKIFBANK - G.SARAY GALİBİYLE KARŞILAŞACAK

Finale yükselen takım, şampiyonluk için VakıfBank - Galatasaray Daikin eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

SON 2 KUPA VOLEY FENERBAHÇE'NİN

Kupa Voley'de 5 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 2004 ve 2005'te finalde Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Sarı lacivertliler son iki sezonda bu kupayı kazanan taraf oldu.

ECZACIBAŞI 9 KEZ KAZANDI

Eczacıbaşı Dynavit ise sonuncusu 2019'da olmak üzere tam 9 kez Kupa Voley'i müzesine götürmeyi başardı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.