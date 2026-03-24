Fenerbahçe'den Hollanda çıkarması! 3 yıldız radarda

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Torunoğulları, Nijmegen'in Heerenveen ile oynadığı maçta Ahmetcan Kaplan, Başar Önal ve Kodai Sano'yu izledi. Tam not verilen oyuncular için sezon sonu düğmeye basılacak.

calendar 24 Mart 2026 08:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ligde azalan şampiyonluk umutları için son 7 hafta savaşmak zorunda olan Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun transfer harekatına başladı.

Dört koldan çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takımın Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Hollanda'ya çıkarma yapmış, Nijmegen- Heerenveen maçını tribünden izlemişti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nijmegen'den Ahmetcan Kaplan (stoper), Başar Önal (sol kanat) ve Kodai Sano (orta saha) izlendi. Torunoğulları, futbolculara tam not verdi. 2-2 biten karşılaşmada Sano, 1 asist yaptı.

AHMETCAN KAPLAN

Bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmetcan'ı daha önce de isteyen sarı-lacivertliler, son durumunu araştıracak. Trabzonspor altyapısından yetişen 23 yaşındaki solak stoperde ısrarını sürdürecek.

BAŞAR ÖNAL

Skorer kanat oyuncusu eksikliğini gidermek amacıyla da listeye Başar Önal eklendi. Kariyerinin zirvesinde olan 2004'lü yeteneği almak adına şartlar zorlanacak.

ORTA ALANA JAPON HARİKASI

En büyük değişimi orta sahada yaşayacak Fenerbahçe, Kodai Sano'ya istiyor. Kiralık Edson Alvarez'e veda edecek sarı lacivertliler, Fred'le de yolları ayıracak. İsmail Yüksek'in Avrupa'ya gitme ihtimali düşünülerek bu hamle yapılacak. Hollanda ekibi, devre arasında Sano'yu isteyen Ajax'ın 12.5 milyon Euro teklifini veto etmişti. Wolfsburg ile Crystal Palace da oyuncunun peşinde.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.