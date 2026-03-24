Fenerbahçe'den Hollanda çıkarması! 3 yıldız radarda

Ligde azalan şampiyonluk umutları için son 7 hafta savaşmak zorunda olan Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun transfer harekatına başladı.
Dört koldan çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takımın Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Hollanda'ya çıkarma yapmış, Nijmegen- Heerenveen maçını tribünden izlemişti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nijmegen'den Ahmetcan Kaplan (stoper), Başar Önal (sol kanat) ve Kodai Sano (orta saha) izlendi. Torunoğulları, futbolculara tam not verdi. 2-2 biten karşılaşmada Sano, 1 asist yaptı.
AHMETCAN KAPLAN
Bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmetcan'ı daha önce de isteyen sarı-lacivertliler, son durumunu araştıracak. Trabzonspor altyapısından yetişen 23 yaşındaki solak stoperde ısrarını sürdürecek.
BAŞAR ÖNAL
Skorer kanat oyuncusu eksikliğini gidermek amacıyla da listeye Başar Önal eklendi. Kariyerinin zirvesinde olan 2004'lü yeteneği almak adına şartlar zorlanacak.
ORTA ALANA JAPON HARİKASI
En büyük değişimi orta sahada yaşayacak Fenerbahçe, Kodai Sano'ya istiyor. Kiralık Edson Alvarez'e veda edecek sarı lacivertliler, Fred'le de yolları ayıracak. İsmail Yüksek'in Avrupa'ya gitme ihtimali düşünülerek bu hamle yapılacak. Hollanda ekibi, devre arasında Sano'yu isteyen Ajax'ın 12.5 milyon Euro teklifini veto etmişti. Wolfsburg ile Crystal Palace da oyuncunun peşinde.
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Torunoğulları, Nijmegen'in Heerenveen ile oynadığı maçta Ahmetcan Kaplan, Başar Önal ve Kodai Sano'yu izledi. Tam not verilen oyuncular için sezon sonu düğmeye basılacak.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17