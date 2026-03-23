Adrian Ilie: 'Lucescu, Türkler'e sürpriz yapacak!'

Rumen futbolunun en önemli golcülerinden biri olan Adrian Ilie, Türkiye ile Romanya arasında perşembe akşamı Dolmabahçe'de oynanacak Dünya Kupası eleme maçını değerlendirdi.



1997/98'de Galatasaray, 2003/04 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş forması giyen Adrian Ilie, "Önemli olan Mircea Lucescu'nun uygulayacağı taktik ve maçı önceden biraz hissetmesi. Türklerin ilk dakikadan itibaren bize saldırıp her şeyi riske atacaklarını sanmıyorum. Bence bunun bir yarı final olduğunu düşünüyorlar, final bile değil ve herkes bir risk alacak, ama bunu maçın belirli anlarında göreceğiz." yorumunu yaptı.



"MONTELLA HER ŞEYİ RİSKE ATMAZ"



Ilie, "Mircea Lucescu'nun taktiksel olarak çok iyi hazırlayacağını biliyorum, bu yüzden kontratakta onları şaşırtabiliriz. Zor bir maç olacak, değerli oyuncuları var, kendi sahalarında oynuyorlar, Beşiktaş Stadyumu'nda baskı var. Ama tüm bunlara rağmen, Montella'nın da kendi sahasında oynadıkları için 1. dakikadan itibaren saldırıya geçip her şeyi riske atmalarını söylemeyeceğini düşünüyorum." dedi.



"HER İKİ TEKNİK DİREKTÖR DE İTALYAN TARZINDA"



Ilie, "Türkler de Dünya Kupası'na katılmak için ilk maçlarını oynuyorlar. Bana göre, her iki teknik direktör de İtalyan tarzında, maç sırasında aralarında bir strateji belirleyecekler. Hiçbirinin kendini ortaya atacağını sanmıyorum". sözleriyle yorumunu bitirdi.



