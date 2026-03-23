Adrian Ilie: "Lucescu, Türkler'e sürpriz yapacak!"

Romanya futbolunun önemli isimlerinden Adrian Ilie, A Milli Futbol Takımımız ile oynayacakları Dünya Kupası eleme maçı öncesi yorum yaptı.

calendar 23 Mart 2026 16:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Rumen futbolunun en önemli golcülerinden biri olan Adrian Ilie, Türkiye ile Romanya arasında perşembe akşamı Dolmabahçe'de oynanacak Dünya Kupası eleme maçını değerlendirdi. 

1997/98'de Galatasaray, 2003/04 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş forması giyen Adrian Ilie, "Önemli olan Mircea Lucescu'nun uygulayacağı taktik ve maçı önceden biraz hissetmesi. Türklerin ilk dakikadan itibaren bize saldırıp her şeyi riske atacaklarını sanmıyorum. Bence bunun bir yarı final olduğunu düşünüyorlar, final bile değil ve herkes bir risk alacak, ama bunu maçın belirli anlarında göreceğiz." yorumunu yaptı.

"MONTELLA HER ŞEYİ RİSKE ATMAZ"

Ilie, "Mircea Lucescu'nun taktiksel olarak çok iyi hazırlayacağını biliyorum, bu yüzden kontratakta onları şaşırtabiliriz. Zor bir maç olacak, değerli oyuncuları var, kendi sahalarında oynuyorlar, Beşiktaş Stadyumu'nda baskı var. Ama tüm bunlara rağmen, Montella'nın da kendi sahasında oynadıkları için 1. dakikadan itibaren saldırıya geçip her şeyi riske atmalarını söylemeyeceğini düşünüyorum." dedi.

"HER İKİ TEKNİK DİREKTÖR DE İTALYAN TARZINDA"

Ilie, "Türkler de Dünya Kupası'na katılmak için ilk maçlarını oynuyorlar. Bana göre, her iki teknik direktör de İtalyan tarzında, maç sırasında aralarında bir strateji belirleyecekler. Hiçbirinin kendini ortaya atacağını sanmıyorum". sözleriyle yorumunu bitirdi.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.