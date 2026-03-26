26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Aliağa'dan ligde büyük fark!

Aliağa, Adanaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 8-1 mağlup etti.

calendar 26 Mart 2026 12:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan zirve takipçisi Aliağa Futbol Kulübü, küme düşmesi kesinleşen Adanaspor deplasmanında önce taraftarını endişelendirdi ardından farka koştu.

Eksi 2 puanla 17'nci sırada olan Adanaspor karşısında ilk devreyi 1-0 yenik kapatan Aliağa FK ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 8-1'lik skorla galip ayrıldı.

Sürprize izin vermeyen sarı-siyahlılar, 62 puana yükselip lider Bursaspor'u 5 puan geriden ikinci sırada takibini sürdürdü.

Ligde üst üste 6'ncı, son 11 maçta 10'uncu galibiyetini alan Aliağa FK, kalan karşılaşmalarda Isparta 32 Spor, Kırklarelispor (D), Menemen FK, 68 Aksaray Belediyespor ile oynayıp son hafta Bursaspor'u final gibi maçta ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.