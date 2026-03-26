26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Verstappen, basın toplantısında gazeteciyi odadan çıkarttı

Max Verstappen, Japonya GP öncesi basın toplantısında, geçen sezon yaşadığı tartışma nedeniyle bir gazetecinin salondan çıkmasını istedi.

calendar 26 Mart 2026 16:58 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 17:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Verstappen, basın toplantısında gazeteciyi odadan çıkarttı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Formula 1 takımlarından Red Bull pilotu Max Verstappen, Japonya Grand Prix'si öncesi düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin odayı terk etmesini istedi.

Red Bull'un misafirhanesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen 28 yaşındaki Hollandalı pilot, basın toplantısı başlamadan Guardian muhabirini kastederek, "Bir saniye, o gitmeden konuşmuyorum." dedi.

Muhabirin ciddi olup olmadığı yönündeki sorusuna Verstappen, "Evet" yanıtını verdi.

Hollandalı pilot, tavrının geçen sezon Abu Dabi'deki son yarışın ardından Guardian muhabirinin sorusuyla ilgili olduğunu doğruladı.

McLaren pilotu Lando Norris'in Verstappen'in önünde 2 puan farkla şampiyonluğa ulaştığı Abu Dabi Grand Prix'sinin basın toplantısında Guardian muhabiri Giles Richards, Hollandalı pilota Barselona Grand Prix'sinde George Russell ile çarpıştığı kazayla ilgili pişmanlığının olup olmadığını sormuştu.

Verstappen, o kazanın ardından yarışta zaman cezası almış ve 9 puan kaybetmişti.

Hollandalı pilot soruya, "Sezondaki diğer tüm şeyleri unutuyorsun. Bahsettiğin tek şey Barselona. Bu sorunun geleceğini biliyordum. Şimdi bana aptalca sırıtıyorsun." yanıtını vermişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.