23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
1-2
23 Mayıs
Real Betis-Levante
2-1
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
1-0
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
1-1
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
1-0
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
3-0
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
4-2
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
3-1
23 Mayıs
Girona-Elche
1-1
23 Mayıs
Bologna-Inter
3-3
23 Mayıs
Lazio-Pisa
2-1
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
2-0
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
0-2
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
0-2
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
1-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Real Madrid, sezona galibiyetle nokta koydu!

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Athletic Bilbao'yu 4-2'lik skorla mağlup etti.

23 Mayıs 2026 23:56 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 23:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Real Madrid, sezona galibiyetle nokta koydu!
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Madrid, sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı. Real Madrid, Santiago Bernabeu'daki maçı 4-2'lik skorla kazandı.

Real Madrid, 12. dakikada Gonzalo Garcia ile 1-0 öne geçti. Real Madrid'de son maçına çıkan kaptan Dani Carvajal, bu golde asisti yapan isim oldu.

Ev sahibi Real Madrid, 41. dakikada Jude Bellingham ile durumu 2-0 yaptı. Athletic Bilbao, 45. dakikada Gorka Guruzeta'nın golüyle devreye 2-1 geride gitti.

Real Madrid, 51. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle durumu 3-1'e getirdi. Real Madrid, 88. dakikada Brahim Diaz ile Athletic Bilbao karşısında durumu 4-1 yaptı. Athletic Bilbao'da Urko Izeta, 90. dakikada maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.



Ev sahibi Real Madrid'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Güler, maç kadrosunda yer aldı ve 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Real Madrid'de kaptan Dani Carvajal ile birlikte David Alaba da son maçına çıktı ve taraftarlara veda etti.

Bu sonucun ardından Real Madrid, sezonu 86 puanla ikinci sırada tamamladı. Athletic Bilbao, 45 puanla sezona nokta koydu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
