Real Madrid, sezona galibiyetle nokta koydu!

Dani Carvajal'den son maçında harika asist🤩 pic.twitter.com/TInwumwAfd



— Sporx (@sporx) May 23, 2026

27 kupa, 451 maç, binlerce anı... 🥺



Real Madrid, efsane sağ beki Carvajal'e veda etti. 👋 pic.twitter.com/NOY7mWF23n



— Sporx (@sporx) May 23, 2026

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Madrid, sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı. Real Madrid, Santiago Bernabeu'daki maçı 4-2'lik skorla kazandı.Real Madrid, 12. dakikada Gonzalo Garcia ile 1-0 öne geçti. Real Madrid'de son maçına çıkan kaptan Dani Carvajal, bu golde asisti yapan isim oldu.Ev sahibi Real Madrid, 41. dakikada Jude Bellingham ile durumu 2-0 yaptı. Athletic Bilbao, 45. dakikada Gorka Guruzeta'nın golüyle devreye 2-1 geride gitti.Real Madrid, 51. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle durumu 3-1'e getirdi. Real Madrid, 88. dakikada Brahim Diaz ile Athletic Bilbao karşısında durumu 4-1 yaptı. Athletic Bilbao'da Urko Izeta, 90. dakikada maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.Ev sahibi Real Madrid'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Güler, maç kadrosunda yer aldı ve 74. dakikada oyuna dahil oldu.Real Madrid'de kaptan Dani Carvajal ile birlikte David Alaba da son maçına çıktı ve taraftarlara veda etti.Bu sonucun ardından Real Madrid, sezonu 86 puanla ikinci sırada tamamladı. Athletic Bilbao, 45 puanla sezona nokta koydu.