Real Madrid'de başkanlığa yeni aday

Real Madrid'de son 2 yılda yaşanan krizler kaosa neden oldu. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda başta başkan Florentino Perez olmak üzere futbolculardan özellikle Kylian Mbappe ve Vinicius Junior taraftarların en çok protesto ettiği isimler oldu. Bunların üzerine Florentino Perez seçim kararı aldı.



Yıllar sonra Florentino Perez'in karşısına aday çıktı. İş insanı Enrique Riquelme, Perez'e meydan okuyarak Real Madrid başkan adaylığını açıkladı.



Riquelme, cumartesi günü başkan adaylığını resmileştirmek için kulüp binasına gitti. 37 yaşındaki başkan adayı, kulübün yıllık bütçesinin yüzde 15'lik kısmı olan 200 milyon euroyu garanti göstererek adaylığını resmileştirdi.



Riquelme kulüp binasından ayrılırken açıklamalarda bulundu. Enrique Riquelme taraftarlara ve üyelere seslendi. İspanyol iş insanı, "Ciddi bir projeyle geliyorum. Kulüp üyelerini cesaretli olmaya davet ediyorum ve korkmamalarını rica ediyorum. Saha içinde ve saha dışında heyecan verici projeler yapacağız, çok çalıştık. Bize bir şans verin." dedi.



