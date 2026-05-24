 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
1-2
23 Mayıs
Real Betis-Levante
2-1
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
1-0
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
1-1
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
1-0
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
3-0
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
4-2
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
3-1
23 Mayıs
Girona-Elche
1-1
23 Mayıs
Bologna-Inter
3-3
23 Mayıs
Lazio-Pisa
2-1
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
2-0
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
0-2
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
0-2
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
1-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Real Madrid'de başkanlığa yeni aday

Real Madrid, seçime gidiyor. Mevcut başkan Florentino Perez'e meydan okuyan Enrique Riquelme, kulüp binasına gidip başkan adaylığını resmileştirdi.

calendar 24 Mayıs 2026 00:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Real Madrid'de başkanlığa yeni aday
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Real Madrid'de son 2 yılda yaşanan krizler kaosa neden oldu. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda başta başkan Florentino Perez olmak üzere futbolculardan özellikle Kylian Mbappe ve Vinicius Junior taraftarların en çok protesto ettiği isimler oldu. Bunların üzerine Florentino Perez seçim kararı aldı.

Yıllar sonra Florentino Perez'in karşısına aday çıktı. İş insanı Enrique Riquelme, Perez'e meydan okuyarak Real Madrid başkan adaylığını açıkladı.

Riquelme, cumartesi günü başkan adaylığını resmileştirmek için kulüp binasına gitti. 37 yaşındaki başkan adayı, kulübün yıllık bütçesinin yüzde 15'lik kısmı olan 200 milyon euroyu garanti göstererek adaylığını resmileştirdi.

Riquelme kulüp binasından ayrılırken açıklamalarda bulundu. Enrique Riquelme taraftarlara ve üyelere seslendi. İspanyol iş insanı, "Ciddi bir projeyle geliyorum. Kulüp üyelerini cesaretli olmaya davet ediyorum ve korkmamalarını rica ediyorum. Saha içinde ve saha dışında heyecan verici projeler yapacağız, çok çalıştık. Bize bir şans verin." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.