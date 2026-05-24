23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
1-2
23 Mayıs
Real Betis-Levante
2-1
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
1-0
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
1-1
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
1-0
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
3-0
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
4-2
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
3-1
23 Mayıs
Girona-Elche
1-1
23 Mayıs
Bologna-Inter
3-3
23 Mayıs
Lazio-Pisa
2-1
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
2-0
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
0-2
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
0-2
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
1-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Muriqi, Mallorca'ya yetmedi; küme düştüler

Muriqi'nin gol attığı maçta Mallorca, Oviedo'yu 3-0 mağlup etti ancak üçlü averejla La Liga'dan düştü.

calendar 23 Mayıs 2026 23:59 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 00:06
Haber: Sporx.com
Muriqi, Mallorca'ya yetmedi; küme düştüler
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Mallorca ile Oviedo karşı karşıya geldi. San Moix'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 3-0'lık skorla kazandı.

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Pablo Torre, 83. dakikada Manu Morlanes ve 90. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Vedat Muriqi maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Kosovalı yıldız, sezonu 23 golle tamamladı.

Ligi 42 puanla bitiren Real Mallorca, ligi 18. sırada bitirdi ve küme düştü. Levante ve Osasuna ile puanı eşit olan Mallorca, 3'lü averajda en gerideki takım olduğu için küme düştü.

29 puanlı Oviedo haftalar önce küme düşmüştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
