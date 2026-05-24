Şampiyon Barcelona'ya Lewandowski yetmedi

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Barcelona, Valencia deplasmanına konuk oldu. Barcelona, Mestalla'daki maçı 3-1'lik skorla kaybetti.
Barcelona, takımdaki son maçına çıkan Robert Lewandowski'nin 61. dakikada attığı golle Valencia deplasmanında 1-0 öne geçti.
Valencia, 66. dakikada Javi Guerra, 71. dakikada Luis Rioja'nın ve 90+7. dakikada Guido Rodriguez'in golleriyle geri dönerek maçı 3-1 kazandı.
La Liga'da şampiyonluğunu daha önce garantileyen Barcelona, sezonu 94 puanla zirvede bitirdi. Valencia, 49 puanla sezona nokta koydu.
