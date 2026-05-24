Geçen sezon Devler Ligi'ndeydiler; düştüler!

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Girona ve Elche karşı karşıya geldi. Montilivi'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Elche, 39. dakikada Alvaro Rodriguez'in golüyle öne geçti. Girona'ya 48. dakikada Arnau Martinez'in golü yetmedi.
Kazanması halinde kümede kalacak olan Girona, 41 puanla küme düştü.
Elche ise aldığı bu beraberlikle puanını 43 yaparak ligde kalmayı başardı.
