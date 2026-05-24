23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
1-2
23 Mayıs
Real Betis-Levante
2-1
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
1-0
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
1-1
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
1-0
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
3-0
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
4-2
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
3-1
23 Mayıs
Girona-Elche
1-1
23 Mayıs
Bologna-Inter
3-3
23 Mayıs
Lazio-Pisa
2-1
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
2-0
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
0-2
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
0-2
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
1-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Kanada'da pole pozisyon Russell'ın

Kanada GP sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonuna yerleşen isim George Russell oldu.

Kanada'da pole pozisyon Russell'ın
Formula 1'de sezonun 5. yarış haftası olan Kanada'da sprint yarışını kazanan George Russell, sıralama turlarında pole pozisyonunu da aldı.

Russell, 1.12.578'lik derecesiyle takım arkadaşı Kimi Antonelli'yi son anda 0.068 saniye farkla geçti.

McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri 3 ve 4, Ferrari pilotu Lewis Hamilton 5'inci sırayı aldı. Red Bull pilotu Max Verstappen 6'ıncı sırayı kaptı. Verstappen'in takım arkadaşı Isack Hadjar 7'inci, büyük hayal kırıklığı yaşayan Ferrari pilotu Charles Leclerc 8'inci sırayı aldı.

İlk 10'u tamamlayan isimler sırasıyla RB pilotu Arvid Lindblad ve Alpine pilotu Franco Colapinto oldu.

Kanada GP öncesi pilotları sıralaması

1. Kimi Antonelli: 106 Puan
2. George Russell: 88 Puan
3. Charles Leclerc: 63 Puan
4. Lando Norris: 58 Puan
5. Lewis Hamilton: 54 Puan
6. Oscar Piastri: 48 Puan
7. Max Verstappen: 28 Puan
8. Oliver Bearman: 17 Puan
9. Pierre Gasly: 16 Puan
10. Liam Lawson: 10 Puan

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
