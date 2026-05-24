Kanada'da pole pozisyon Russell'ın

Formula 1'de sezonun 5. yarış haftası olan Kanada'da sprint yarışını kazanan George Russell, sıralama turlarında pole pozisyonunu da aldı.



Russell, 1.12.578'lik derecesiyle takım arkadaşı Kimi Antonelli'yi son anda 0.068 saniye farkla geçti.



McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri 3 ve 4, Ferrari pilotu Lewis Hamilton 5'inci sırayı aldı. Red Bull pilotu Max Verstappen 6'ıncı sırayı kaptı. Verstappen'in takım arkadaşı Isack Hadjar 7'inci, büyük hayal kırıklığı yaşayan Ferrari pilotu Charles Leclerc 8'inci sırayı aldı.



İlk 10'u tamamlayan isimler sırasıyla RB pilotu Arvid Lindblad ve Alpine pilotu Franco Colapinto oldu.



Kanada GP öncesi pilotları sıralaması



1. Kimi Antonelli: 106 Puan

2. George Russell: 88 Puan

3. Charles Leclerc: 63 Puan

4. Lando Norris: 58 Puan

5. Lewis Hamilton: 54 Puan

6. Oscar Piastri: 48 Puan

7. Max Verstappen: 28 Puan

8. Oliver Bearman: 17 Puan

9. Pierre Gasly: 16 Puan

10. Liam Lawson: 10 Puan



