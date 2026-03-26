Haber Tarihi: 26 Mart 2026 16:17 -
Güncelleme Tarihi:
26 Mart 2026 16:17
iPhone 13 5G destekliyor mu? Apple iPhone 13 5G uyumlu mu?
Türkiye'de 1 Nisan 2026 itibarıyla resmen başlayacak olan 5G devrimi için geri sayım hızla devam ederken, akıllı telefon kullanıcıları cihazlarının bu yeni ve ultra hızlı teknolojiye hazır olup olmadığını kontrol ediyor. Özellikle ülkemizde milyonlarca kullanıcısı bulunan ve hala popülerliğini koruyan iPhone 13 sahipleri, cihazlarının şebeke uyumluluğu konusunda arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, iPhone 13 5G destekliyor mu? Apple iPhone 13 5G uyumlu mu? İşte detaylar…
Mobil internet hızını mevcuda göre en az 10 kat artıracak olan ve düşük gecikme süresiyle devrim yaratacak yeni nesil altyapı operatörler tarafından test edilmeye başlandı. İnternet paketlerini 5G hızında kullanmak isteyen ancak cihazının donanımından tam olarak emin olamayan kullanıcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, iPhone 13 5G destekliyor mu?
İPHONE 13 5G DESTEKLİYOR MU?Kısa ve net cevap: Evet, iPhone 13 serisi 5G teknolojisini tam ve eksiksiz olarak desteklemektedir. Apple, 5G donanımını ilk kez iPhone 12 serisi ile hayatımıza sokmuştu; dolayısıyla bir sonraki nesil olan iPhone 13 ailesi, geliştirilmiş modemleriyle 5G ağlarına tamamen uyumlu olarak üretilmiştir. Türkiye'de 1 Nisan 2026'da 5G şebekesi aktif edildiğinde, iPhone 13 kullanıcıları cihazlarını değiştirmeden bu ultra yüksek hızdan anında faydalanabileceklerdir. Peki, bu uyumluluk iPhone 13'ün hangi modelleri için geçerli?HANGİ İPHONE 13 MODELLERİNDE 5G VAR?Apple'ın 2021 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 13 serisindeki tüm varyasyonlar 5G donanımına sahiptir. Alt model veya üst model fark etmeksizin;iPhone 13 MiniiPhone 13 (Standart)iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Maxmodellerinin tamamında 5G desteği fiziksel olarak bulunmaktadır. Peki, operatörler 5G'yi aktif ettiğinde telefonunuzda bu hıza ulaşmak için iPhone 13 5G ayarları nasıl yapılır, nereden açılır?İPHONE 13 5G AYARLARI NASIL YAPILIR, NEREDEN AÇILIR?Cihazınız 5G destekliyor olsa bile, bu hızı kullanabilmek için telefonunuzun ayarlarından 5G şebekesini aktif hale getirmeniz gerekebilir. iPhone 13 cihazınızda 5G'yi açmak için şu basit adımları izleyebilirsiniz:Telefonunuzun Ayarlar menüsüne girin.Hücresel seçeneğine dokunun.Hücresel Veri Seçenekleri bölümüne girin.Ses ve Veri menüsüne tıklayın.Karşınıza çıkan ekrandan "5G Otomatik" veya "5G Açık" seçeneklerinden birini işaretleyin. (Not: Şarj tasarrufu için Apple "5G Otomatik" seçeneğini önermektedir.)Peki, 5G hızına ulaşmak için mevcut SIM kartınızı değiştirmeniz gerekecek mi?5G İÇİN SİM KART DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR MU?Eğer iPhone 13 cihazınızda halihazırda kullandığınız SIM kartınız 4.5G uyumluysa, 5G şebekesine bağlanmak için operatör bayisine gidip yeni bir SIM kart almanıza veya ek bir ücret ödemenize gerek yoktur. 4.5G destekli SIM kartlar, 5G altyapısıyla da sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kapsama alanına girdiğinizde cihazınızın sağ üst köşesinde "LTE" veya "4.5G" yerine otomatik olarak "5G" ibaresi belirecektir.
