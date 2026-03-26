26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

İzmir Çoruhlu FK'dan şiddet açıklaması

İzmir Çoruhlu FK, Afyonspor maçının ardından futbolcusu Arda Yılman'a yapılan saldırıyı kınayarak hukuki süreç başlattığını açıkladı.

26 Mart 2026 14:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak deplasmanda düşme hattındaki rakibi Afyonspor'la 1-1 berabere kalan İzmir Çoruhlu FK'da yönetim maçın bitiminde yaşanan olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

'Sporda şiddete geçit vermeyeceğiz' başlığıyla yapılan bildiride müsabaka bitiminde stadın içinde ve akredite alanlarda İzmir ekibinin oyuncularına fiziksel saldırı gerçekleştirildiği vurgulandı. İzmir Çoruhlu FK'lı futbolcu Arda Yılman'ın yüzüne yere düştüğü sırada tekme atıldığı ve oyuncunun burnunun 3 yerinden kırıldığı belirtildi.

Turuncu-siyahlılar, "İlgili kişiler hakkında adli makamlara 'Kasten yaralama' suçundan başvuru yapılmış olup, süreç savcılık nezdinde ayrıca takip edilmektedir. Konunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da değerlendirilmesi zorunluluk arz etmektedir. Yeşil sahalarda zorbalığa ve şiddete yer yok. Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz, adaletin yerini bulması için geri adım atmayacağız" ifadelerine yer verdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
