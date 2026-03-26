Masumiyet Müzesi gerçek mi? Kemal ve Füsun'un aşkı gerçekte yaşandı mı?

Edebiyat ve müzecilik tarihini bir araya getiren bu eşsiz proje, ziyaretçilere adeta bir zaman makinesi deneyimi sunuyor. Kitabın satır aralarında kaybolan okurlar, müzeye adım attıklarında kurgu ile gerçeğin birbirine karıştığı o ince çizgide büyüleyici bir yolculuğa çıkıyor. Ancak sergilenen eşyaların gerçekçiliği, hikayenin de gerçek olduğu yanılgısını doğurabiliyor. Peki, Masumiyet Müzesi gerçek mi?

Fiziksel bir mekan olarak İstanbul, Beyoğlu Çukurcuma semtinde yer alan Masumiyet Müzesi tamamen gerçektir ve 2012 yılından bu yana yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Orhan Pamuk, 2008 yılında yayımladığı aynı adlı romanını kaleme alırken, bir yandan da kitapta anlatılan objeleri yıllar boyunca antikacılardan, bit pazarlarından toplayarak bu benzersiz müzeyi bizzat kendi elleriyle kurmuştur. Hatta müze, 2014 yılında "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"nü kazanarak dünya çapında bir başarıya imza atmıştır. Ancak mekanın ve eşyaların gerçekliği, hikayenin yaşandığı anlamına gelmez.



Müzedeki binlerce sigara izmariti, tokalar, küpeler ve elbiseler o kadar yaşanmışlık hissiyle sergilenmektedir ki, ziyaretçilerin büyük bir kısmı Kemal ve Füsun'un İstanbul'da gerçekten yaşadığına ve yazarın bu gerçek hikayeyi kaleme aldığına inanır. Ancak Orhan Pamuk'un da röportajlarında defalarca altını çizdiği gibi; Kemal, Füsun ve romandaki diğer tüm karakterler tamamen kurgudur, yazarın zengin hayal ürününden ibarettir. Bu epik aşk hikayesi gerçek hayatta asla yaşanmamıştır. Yazar, bilerek gerçeklik algısıyla oynayarak okuyucuyu ve ziyaretçiyi büyülemeyi başarmıştır.

Karakterler Orhan Pamuk'un zihninde yaratılmış bir kurgu olsa da, müzede sergilenen eşyaların tamamı 1970'ler ve 1980'ler İstanbul'una ait gerçek, kullanılmış ve dönemin ruhunu yansıtan objelerdir. Orhan Pamuk romanı tasarlarken, hikayedeki eşyaları yıllar boyunca İstanbul'un çeşitli yerlerinden, eski evlerden ve sahaflardan bizzat satın alarak biriktirmiştir. Füsun'un içtiği hayal edilen ve müzenin en ikonik duvarını oluşturan 4213 adet rujlu sigara izmariti ise yazarın dostları ve çevresi tarafından içilip biriktirilmiş, her biri özenle tarihlenerek müzeye yerleştirilmiştir. Kısacası kahramanlar hayal ürünü, ancak sergilenen nostalji ve eşyalar sonuna kadar gerçektir.