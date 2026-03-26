Dünya Kupası elemeleri tek maç mı? Türkiye Romanya play-off maçı tek maç mı?

Kuzey Amerika'nın (ABD, Meksika ve Kanada) ev sahipliğinde düzenlenecek olan dev turnuvaya katılmak için son virajı dönen Bizim Çocuklar, taraftarı önünde mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Gruplarını istedikleri yerde bitiremeyip son biletleri kapmak için play-off turuna kalan takımların mücadele edeceği bu aşamada, kurallar grup mücadelelerinden tamamen farklı işliyor. Rövanş hesabı yapmadan sahaya çıkacak olan millilerimiz için hata payı yok. Peki, Dünya Kupası elemeleri tek maç mı?

UEFA tarafından belirlenen 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatına göre; ilk aşama olan "grup maçları" rövanşlı (iç saha ve deplasman) çift maç usulüne göre oynanmıştı. Ancak şu an içinde bulunduğumuz "play-off" etabı tamamen tek maç eleme usulüne göre oynanmaktadır. Toplam 16 takımın 4 farklı yolda mücadele ettiği play-off yarı finallerinde ve finallerinde telafi şansı veya rövanş bulunmuyor. Peki, bu akşam oynanacak Türkiye Romanya maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

A Milli Takımımızın bu akşam (26 Mart 2026 Perşembe) İstanbul'da Romanya'yı ağırlayacağı play-off yarı final müsabakası, tek maç eleme usulüne göre oynanacaktır. Yani bu kritik karşılaşmanın herhangi bir deplasman rövanşı olmayacaktır. 90 dakika sonunda (gerekirse uzatmalar ve penaltılar sonucunda) galip gelen taraf doğrudan finale yükselecek, kaybeden taraf ise Dünya Kupası hayallerine kesin olarak veda edecektir. Peki, millilerimiz turu geçerse Türkiye Romanya'yı elerse kiminle eşleşecek, final ne zaman?