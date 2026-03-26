Haber Tarihi: 26 Mart 2026 17:18 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 17:18

Tesisat cezası kalktı mı? Araç ses sistemi cezası 2026 ne kadar oldu?

Özellikle genç sürücülerin ve otomobil tutkunlarının araçlarına sonradan eklediği ses sistemleri (tesisat) hakkında sosyal medyada dolaşan "cezalar iptal edildi" iddiaları büyük bir kafa karışıklığı yarattı. Binlerce lira harcayarak arabalarına amfi ve devasa hoparlörler taktıran vatandaşlar, trafik çevirmelerinde kötü bir sürprizle karşılaşmamak için arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, tesisat cezası kalktı mı? Araç ses sistemi cezası 2026 ne kadar oldu? İşte sürücülerin bilmesi gereken tüm son dakika detayları…

Trafik güvenliğini ve çevrenin huzurunu sağlamak amacıyla Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan son güncellemeler, araç modifikasyonu sevenleri yakından ilgilendiriyor. Sosyal medyadaki asılsız iptal söylentilerine inanan sürücüler, denetimlerde dudak uçuklatan cezalarla karşı karşıya kalabiliyor. Peki, iddia edildiği gibi araçlarda tesisat cezası kalktı mı?
TESİSAT CEZASI KALKTI MI?

Kısa ve net cevap: Hayır, tesisat (ses sistemi) cezası kesinlikle kalkmamıştır; aksine 2026 yılının Şubat sonu itibarıyla yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemeleriyle cezalar tarihin en yüksek seviyesine çıkarılmıştır. Kulaktan kulağa yayılan "ceza iptal oldu" veya "ertelendi" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni mevzuata göre, çevirmelerde ses sistemi o an kapalı bile olsa, araçta yönetmeliğe aykırı bir tesisat tespit edilmesi ağır bir yaptırım sebebidir.  

ARAÇ SES SİSTEMİ CEZASI 2026 NE KADAR OLDU?

2026 yılı güncel trafik idari para cezası rehberine ve Madde 72 kapsamındaki yeni düzenlemelere göre, tesisat ve yüksek sesli müzik cezaları iki ayrı kategoride, çok ağır bedellerle uygulanmaktadır:

Yüksek Sesle Müzik Dinleme Cezası: Aracın orijinal (fabrikasyon) donanımıyla bile olsa, çevreyi ve kamunun huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle müzik dinlemenin cezası 3.000 TL olarak belirlenmiştir.

Standart Dışı Ses Sistemi (Tesisat) Cezası: Araca sonradan eklenen amfi, bagajı kaplayan devasa subwoofer'lar ve yönetmeliğe aykırı ses sistemlerini araçta bulundurmanın cezası ise tam 21.000 TL'ye yükseltilmiştir. (Bu donanım o an çalışmıyor olsa dahi ceza yazılabilmektedir.)


