26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Benfica'da Mourinho için devam kararı

Benfica, gelecek sezon da teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edecek.

calendar 26 Mart 2026 15:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği konusunda karar verildi.

O Jogo'da yer alan habere göre, Benfica, 2026-2027 sezonunda da Mourinho ile yola devam etme kararı aldı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE

Benfica Başkanı Rui Costa'nın Portekizli teknik adam ile sözleşmesinde yer alan özel maddeye rağmen çalışmak istediği ifade edildi.

Mourinho'nun Benfica ile yaptığı sözleşmede her ne kadar iki tarafın da tazminatın sadece yarısını ödeyerek sözleşmeyi feshetmelerine izin veren bir madde olsa da iki tarafın da önümüzdeki sezon için birlikte çalışma kararı aldığı belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
