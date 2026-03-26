26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Casemiro için transfer rekabeti!

Inter Miami, Los Angeles ve Al Ittihad, Manchester United forması giyen Casemiro ile ilgileniyor.

calendar 26 Mart 2026 16:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Carlos Casemiro, şimdiden transferin gözde isimlerinden biri oldu.

Al Ittihad ile birlikte MLS ekipleri Inter Miami ve Los Angeles Galaxy de Brezilyalı orta saha oyuncusunu katmak istiyor.

34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu için Al Ittihad iddiası daha önce gündeme gelirken, ESPN'de yer alan habere göre, Inter Miami ve Los Angeles Galaxy de Casemiro için harekete geçti.

MLS ekiplerinin, sezon sonunda Manchester United'dan ayrılacak Casemiro için henüz resmi teklifleri olmadığı ve kontenjanları dolu olduğu için bu transferde zorlanabilecekleri iddia edildi.

Manchester United'da bu sezon 30 maçta süre bulan Casemiro, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
