26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Rivers: "Giannis sağlıklı değil, Bucks tanking yapmıyor"

Milwaukee Bucks koçu Doc Rivers, Giannis Antetokounmpo'nun kasıtlı olarak dinlendirildiği ve takımın draft sıralamasını iyileştirmek amacıyla "tanking" yaptığı yönündeki iddialara doğrudan karşı çıktı.

calendar 26 Mart 2026 13:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Deneyimli başantrenör, yıldız oyuncunun sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama yaparak, "Sağlıklı değil. İyileşme sürecinde, ancak henüz hazır değil" ifadelerini kullandı.

Antetokounmpo'nun yokluğu, Milwaukee Bucks'ın son dönemdeki performansı ve draft pozisyonu bağlamında tartışma yaratırken, Oyuncular Birliği (NBPA) salı günü yaptığı açıklamada kulübün oyuncuya sezonu kapatma yönünde yaklaşmış olabileceğini öne sürmüştü. Bu iddia, daha önce The Athletic tarafından da gündeme getirilmişti.

Rivers ise bu söylemleri reddederek, organizasyon içinde bu yönde bir yaklaşımın bulunmadığını vurguladı. Takımın genel menajeri Jon Horst ile bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını belirten Rivers, bu durumun kulüp içinde söz konusu iddiaların ciddiye alınmadığını gösterdiğini ifade etti.

NBA başkanı Adam Silver da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, NBPA'in açıklamasına kadar durumdan haberdar olmadığını belirterek, oyuncular birliğinin resmi bir endişe dile getirmesi halinde ligin inceleme başlatmasının standart bir prosedür olduğunu söyledi.

Rivers, ligin olası incelemesini "rutin bir süreç" olarak değerlendirirken, NBA'de oyuncu sağlık durumlarının yakından takip edilmesinin her zaman uygulanan bir politika olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan Bucks, play-in hattının 8.5 galibiyet gerisinde bulunuyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
