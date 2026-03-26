Rivers: 'Giannis sağlıklı değil, Bucks tanking yapmıyor'

Milwaukee Bucks koçu Doc Rivers, Giannis Antetokounmpo'nun kasıtlı olarak dinlendirildiği ve takımın draft sıralamasını iyileştirmek amacıyla "tanking" yaptığı yönündeki iddialara doğrudan karşı çıktı.



Deneyimli başantrenör, yıldız oyuncunun sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama yaparak, "Sağlıklı değil. İyileşme sürecinde, ancak henüz hazır değil" ifadelerini kullandı.



Antetokounmpo'nun yokluğu, Milwaukee Bucks'ın son dönemdeki performansı ve draft pozisyonu bağlamında tartışma yaratırken, Oyuncular Birliği (NBPA) salı günü yaptığı açıklamada kulübün oyuncuya sezonu kapatma yönünde yaklaşmış olabileceğini öne sürmüştü. Bu iddia, daha önce The Athletic tarafından da gündeme getirilmişti.



Rivers ise bu söylemleri reddederek, organizasyon içinde bu yönde bir yaklaşımın bulunmadığını vurguladı. Takımın genel menajeri Jon Horst ile bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını belirten Rivers, bu durumun kulüp içinde söz konusu iddiaların ciddiye alınmadığını gösterdiğini ifade etti.



NBA başkanı Adam Silver da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, NBPA'in açıklamasına kadar durumdan haberdar olmadığını belirterek, oyuncular birliğinin resmi bir endişe dile getirmesi halinde ligin inceleme başlatmasının standart bir prosedür olduğunu söyledi.



Rivers, ligin olası incelemesini "rutin bir süreç" olarak değerlendirirken, NBA'de oyuncu sağlık durumlarının yakından takip edilmesinin her zaman uygulanan bir politika olduğuna dikkat çekti.



Öte yandan Bucks, play-in hattının 8.5 galibiyet gerisinde bulunuyor.



