Sinem Dedetaş hasta mı, sağlık durumu nasıl?

Belediye başkanlığı görevini sürdüren Sinem Dedetaş'ın son günlerde sağlık problemleriyle mücadele ettiği biliniyor. Hem yaşadığı talihsiz bir kaza hem de aniden ortaya çıkan şiddetli rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren başkanın son durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sinem Dedetaş hasta mı, neden yürüteç kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçiren Sinem Dedetaş'ın düşme sonucu ayağında ciddi hasarlar meydana geldi. Olayın ardından yaptığı "İki kırık ve bir çatlakla atlatmaya çalışıyorum" açıklamasıyla durumunu özetleyen Dedetaş, yürümekte büyük zorluk çekiyor. Hatta 16 Mart 2026 tarihinde, hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için düzenlenen cenaze töreninde yürüteç yardımıyla ve korumalarının desteğiyle ayakta durabildiği kameralara yansımıştı. Ancak başkanın sağlık sorunları bununla da sınırlı kalmadı.

Ayağındaki kırıkların tedavisi sürerken Sinem Dedetaş, yine Mart 2026'da sabah saatlerinde aniden başlayan şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil olarak hastaneye başvurdu. Basına yansıyan resmi bilgilere göre, yapılan tetkikler sonucunda başkana "akut apandisit" teşhisi konuldu. Durumun aciliyeti üzerine hızla ameliyata alınan Dedetaş'ın operasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı.