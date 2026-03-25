Inter Miami'den Muhammed Salah'a kanca!

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Muhammed Salah için teklif yapmaya hazırlanıyor.



Independent'ın haberine göre Inter Miami, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılması beklenen yıldız forvet Muhammed Salah ile ilgileniyor.



Şu anda Messi'nin de oynadığı takımda maaş sınırının üzerinde sözleşme yapılabilen oyuncu kontenjanı dolu durumda. Bu kural, kulüplerin maaş sınırını aşarak en fazla üç oyuncu transfer etmesine izin veriyor.



Bu nedenle Mısırlı yıldızın transferinin gerçekleşmesi durumunda Inter Miami kadrosunda bazı değişikliklerin yapılması bekleniyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Liverpool formasıyla 34 maça çıkan Salah, 10 gol 9 asistlik performans sergiledi.



