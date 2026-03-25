Lucescu'dan 'rahatsızlık' taktiği

Salı günü Türkiye'ye gelecek olan Romanya milli takımının seyahati, Lucescu taraftar gürültüsünden ve gerginlikten uzak tutmak için çarşamba gününe aldı.

calendar 25 Mart 2026 12:50
Fotoğraf: AA
Romanya'nın 80 yaşındaki hocası Mircea Lucescu, A Milli Takımımız ile oynayacakları Dünya Kupası eleme maçı öncesi Gazeta Sporturilor'un direktörü Ovidiu Ioanişoaia'ya konuştu.

Ioanişoaia, tecrübeli teknik adamla arasında geçen telefon görüşmesine dair şu ilginç ayrıntıları paylaştı:

"Kağıt üzerinde Türkiye favori gözükse de Lucesu iyimser. Lucescu'nun maçtan sadece bir gün önce ayrılması çok yerinde bir karar. Milli takım çarşamba günü (bugün) özel bir uçakla yola çıkacak. Normalde perşembe günü oynanacak maç için salı günü yola çıkmaları gerekirdi, ancak maç öncesi gerginliği önlemek için böyle yaptılar; çünkü İstanbul'daki Meridian Oteli'nde bazı Türk taraftarların toplanıp milli takımımızı ıslıklayıp tezahürat yapmaları ihtimali var. Türkler, Avrupa'nın en tutkulu taraftarları arasında yer alıyor."

 

