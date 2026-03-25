Mircea Lucescu: "İnanılmaz bir atmosfer olacak"

Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye maçı öncesi kendilerini bekleyen atmosfer için konuştu.

calendar 25 Mart 2026 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray deneyimleri olan Lucescu, Türkiye'de kendilerini bekleyen atmosfer hakkında konuştu.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç için konuşan Rumen teknik adam, "Türkiye'de inanılmaz bir atmosferde oynayacağız. Orayı çok iyi tanıyorum: Beşiktaş'ın stadyumu. Kulüpten ayrıldığımda sözleşmemde iki yıl daha kalmıştı ama parayı kulüpte bıraktım; stadyumu yeniden inşa etmek için kullanacaklarına dair kesin bir taahhüt verdiler." dedi.

Lucescu, "O stadyum şimdiye kadar gördüğüm en iyi stadyumlardan biri. Top rakipte olduğunda, taraftarlar baskı yapıyor ve bu olağanüstü bir baskı. Taraftarların çıkaracağı gürültüye karşı bir çare var mı, bilmiyorum. Türkiye'de daha önce oynamamış olan oyuncularıma, onları nelerin beklediğini açıklamam gerekecek." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın, Tüpraş Stadyumu'nda Romanya'yı ağırlayacağı Dünya Kupası play-off yarı final maçı perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

