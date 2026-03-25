Sidiki Cherif: "7'de 7 yapacağız!"

Fransa U21 Milli Takımı'ndan vatandaşlık işlemleri tamamlanmadığı için ayrılmanın üzüntüsünü yaşayan Sidiki Cherif, tamamen Fenerbahçe'ye odaklandı.

calendar 25 Mart 2026 09:49 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 09:51
Fotoğraf: AA
Sidiki Cherif, Fenerbahçe'deki başarılı performansı sonrası kariyerinde ilk kez Fransa U21 Milli Takımı'ndan davet almıştı. Ancak 19 yaşındaki oyuncunun Fransız vatandaşlığı işlemlerinin henüz tamamlanmadığı ortaya çıkınca kadronun dışında kalmıştı.

Bunun üzüntüsünü yaşayan, Tedesco'nun teselli ettiği Cherif tamamen Fenerbahçe'ye odaklandı.

Genç yıldız, "Önümüzde çok önemli bir Beşiktaş maçı var. Derbi olması önemini daha da artırıyor. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşama şansımız kalmadı. Taraftarımız ile birlikte ligde 7'de 7 yapacağız" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
