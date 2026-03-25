Sidiki Cherif: '7'de 7 yapacağız!'

Sidiki Cherif, Fenerbahçe'deki başarılı performansı sonrası kariyerinde ilk kez Fransa U21 Milli Takımı'ndan davet almıştı. Ancak 19 yaşındaki oyuncunun Fransız vatandaşlığı işlemlerinin henüz tamamlanmadığı ortaya çıkınca kadronun dışında kalmıştı.
Bunun üzüntüsünü yaşayan, Tedesco'nun teselli ettiği Cherif tamamen Fenerbahçe'ye odaklandı.
Genç yıldız, "Önümüzde çok önemli bir Beşiktaş maçı var. Derbi olması önemini daha da artırıyor. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşama şansımız kalmadı. Taraftarımız ile birlikte ligde 7'de 7 yapacağız" ifadelerini kullandı.
