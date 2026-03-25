Fenerbahçe'de derbiye özel prim!

Fenerbahçe'de futbolculara milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş derbisini kazanmaları halinde özel prim verileceği öğrenildi.

calendar 25 Mart 2026 08:22
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin Süper Lig'de kalan maçlarda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağı ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli idareciler ilk hamlesini milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş derbisi için yapacak, alınacak galibiyetin ardından futbolculara 1.5 milyon euro özel prim vereceği öğrenildi.

SARAN'DAN TAM DESTEK

Göreve geldiği ilk günden itibaren hem tesislere hem de maçlara giderek teknik heyet ve futbolculara destek olan Başkan Sadettin Saran'ın da bu desteğini sezon sonuna kadar devam ettireceği bildirildi.

Şampiyonluk yarışında birbirinden zorlu maçlara çıkılacağını savunan ve hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaması talimatını veren sarı-lacivertli takımın patronunun diğer karşılaşmalar için de özel primler belirleyebileceği ifade edildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
