Fenerbahçe'de derbiye özel prim!

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin Süper Lig'de kalan maçlarda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağı ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli idareciler ilk hamlesini milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş derbisi için yapacak, alınacak galibiyetin ardından futbolculara 1.5 milyon euro özel prim vereceği öğrenildi.
SARAN'DAN TAM DESTEK
Göreve geldiği ilk günden itibaren hem tesislere hem de maçlara giderek teknik heyet ve futbolculara destek olan Başkan Sadettin Saran'ın da bu desteğini sezon sonuna kadar devam ettireceği bildirildi.
Şampiyonluk yarışında birbirinden zorlu maçlara çıkılacağını savunan ve hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaması talimatını veren sarı-lacivertli takımın patronunun diğer karşılaşmalar için de özel primler belirleyebileceği ifade edildi.
