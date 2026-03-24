Michel Gonzalez'den Valverde'ye büyük övgü

Real Madrid'in eski oyuncusu Michel Gonzalez, takımın önemli isimlerinden Federico Valverde ile ilgili konuştu.



Michel Gonzalez, Uruguaylı orta saha oyuncusu için övgü dolu ifadeler kullandı.



"Federico Valverde bir yıldız ve adını Real Madrid tarihine yazmak üzere." diyen Michel Gonzalez, "Onu başka bir oyuncuyla karşılaştırmak her iki oyuncuya da haksızlık olur." sözlerini sarf etti.



Michel Gonzales, "Görünüşü bir yıldız gibi olmayabilir ancak o bir yıldız." ifadelerini kullandı.



Real Madrid'de Alvaro Arbeloa teknik diretörlük görevine geldikten sonra performansını yükselten 27 yaşındaki Federico Valverde, bu sezon 42 maçta 8 gol attı ve 12 asist yaptı.



