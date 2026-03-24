Michel Gonzalez'den Valverde'ye büyük övgü

Real Madrid'in eski oyuncusu Michel Gonzalez, "Federico Valverde bir yıldız ve adını Real Madrid tarihine yazmak üzere." diye konuştu.

calendar 24 Mart 2026 15:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Real Madrid'in eski oyuncusu Michel Gonzalez, takımın önemli isimlerinden Federico Valverde ile ilgili konuştu.

Michel Gonzalez, Uruguaylı orta saha oyuncusu için övgü dolu ifadeler kullandı.

"Federico Valverde bir yıldız ve adını Real Madrid tarihine yazmak üzere." diyen Michel Gonzalez, "Onu başka bir oyuncuyla karşılaştırmak her iki oyuncuya da haksızlık olur." sözlerini sarf etti.

Michel Gonzales, "Görünüşü bir yıldız gibi olmayabilir ancak o bir yıldız." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de Alvaro Arbeloa teknik diretörlük görevine geldikten sonra performansını yükselten 27 yaşındaki Federico Valverde, bu sezon 42 maçta 8 gol attı ve 12 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
