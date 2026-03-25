Gençlerbirliği, Süper Lig'e verilen arada Antalya'ya gitti

Natura Dünyası Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arayı daha verimli değerlendirmek için Antalya'da kampa girdi.



Kulübün açıklamasına göre Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapacak başkent ekibi, 31 Mart'ta Ankara'ya dönecek. Gençlerbirliği, ligin 28. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.



Aralarında altyapıdan 6 oyuncunun da yer aldığı kırmızı-siyahlılar, Antalya kampındaki antrenmanın ilk bölümünde, saha kenarındaki istasyonlarda koordinasyon ve saha içindeki platformlarda isabetli pas çalışmasının yanı sıra interval koşusu gerçekleştirdi.



Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, dar alanda pas çalışması, minyatür kalelerden kurulu alanda gruplar halinde oynanan oyun ve dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.



