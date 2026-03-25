Fikret Orman ve Burak Elmas gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.
FİKRET ORMAN GÖZALTINA ALINDI
DHA'nın haberine göre; Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Orman'ın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
BURAK ELMAS DA GÖZALTINDA
Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığı bilgiye göre; Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
4 İSİM DAHA GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan eski manken Güzide Duran, ünlü model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı ile kardeşi Kerim Sabancı da gözaltına alınan isimler arasında bulunduğu ifade edildi.
1 İSİM YURT DIŞINDA
Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden oyuncu Hande Erçel'in yurt dışında olduğu öğrenildi.
