Fikret Orman ve Burak Elmas gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre; Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığı bilgiye göre ise Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

25 Mart 2026 01:27 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 02:25
Haber: Sporx.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

FİKRET ORMAN GÖZALTINA ALINDI

DHA'nın haberine göre; Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Orman'ın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

BURAK ELMAS DA GÖZALTINDA

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığı bilgiye göre; Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

4 İSİM DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan eski manken Güzide Duran, ünlü model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı ile kardeşi Kerim Sabancı da gözaltına alınan isimler arasında bulunduğu ifade edildi.

1 İSİM YURT DIŞINDA

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden oyuncu Hande Erçel'in yurt dışında olduğu öğrenildi.

 

