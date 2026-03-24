Galatasaray, Emlak Konut karşısında ilk maçı kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 82-74 skorla kazandı.
Serinin ikinci mücadelesi 26 Mart Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yiğit Gönültaş, İsmail Binbir, Burak Erkan
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Williams 10, Gökşen Fitik 3, Derin Erdoğan 10, Johannes 12, Kuier 17, Smalls 5, Sude Yılmaz 11, Juhasz 8, Elif Bayram 6
Emlak Konut: Thomas 15, Ceren Akpınar 7, Macaulay 13, Berfin Sertoğlu, Ndour 11, Ferda Yıldız 8, Delaere 3, Melek Uzunoğlu 7, Holesinska 10, Gizem Başaran Turan
1. Periyot: 22-21
Devre: 50-40
3. Periyot: 68-55
