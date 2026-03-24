Zenit'ten Jhon Duran iddiasına yalanlama!

Zenit Kulübü, Jhon Duran'ın Fenerbahçe ile ilgili söylediği iddia edilen sözlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Sosyal medyada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran'ın Zenit TV'ye sarı lacivertli kulüp aleyhine bir takım açıklamalar yaptığı öne sürülmüştü.
Jhon Duran'ın "Fenerbahçe amatörce yönetiliyordu. Tek amaçları Galatasaray'ı yenmekti. Süper Kupayı kazandıklarında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi kutlama yaptılar. Ben de kutlama yapıyormuş gibi davrandım." şeklinde Zenit TV'ye açıklama yaptığı öne sürülmüştü.
Zenit'in X hesabından yapılan açıklamada "Asla yaşanmadı, yalan haber" denildi.
Sosyal medyada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran'ın Zenit TV'ye sarı lacivertli kulüp aleyhine bir takım açıklamalar yaptığı öne sürülmüştü.
Jhon Duran'ın "Fenerbahçe amatörce yönetiliyordu. Tek amaçları Galatasaray'ı yenmekti. Süper Kupayı kazandıklarında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi kutlama yaptılar. Ben de kutlama yapıyormuş gibi davrandım." şeklinde Zenit TV'ye açıklama yaptığı öne sürülmüştü.
Zenit'in X hesabından yapılan açıklamada "Asla yaşanmadı, yalan haber" denildi.
Never happened. #FakeNews https://t.co/y6WdDT6nsq pic.twitter.com/41hrDm7ulY
— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) March 24, 2026