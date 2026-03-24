Sergen Yalçın: "Fenerbahçe'nin zaaflarını çok iyi biliyoruz!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, lige verilen milli arada Fenerbahçe'yi analiz etti.

calendar 24 Mart 2026 10:20
Haber: Hürriyet
Sergen Yalçın: 'Fenerbahçe'nin zaaflarını çok iyi biliyoruz!'
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli maç arası sonrasında karşılaşacakları Fenerbahçe'yi yardımcılarıyla detaylı olarak analiz ediyor.

Siyah beyazlı takımda orta alan ve kanatlardaki sorunların giderildiğini ifade eden Yalçın, futbol komitesinden Murat Kılıç, Kaan kasacı ve Melih Aydoğdu ile Fenerbahçe üzerine konuştu. 

Hürriyet gazetesinden İsmail Er'in haberine göre Sergen Yalçın ekibine şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe koşan, baskılı oynayan geniş kadrolu bir ekip. Bu nedenle işimiz çok zor. Ama rakibimizin zaaflarını çok iyi biliyoruz. Bol gollü galibiyet planlıyoruz. Sistemimizde önemli değişiklikler olacak. Deplasmanda kazanmak için mücadele edeceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
