Robert Lewandowski'den veda sorusuna cevap

Robert Lewandowski, Polonya Milli Takımı'ndaki geleceği için konuştu. Lewandowski, milli takımı bırakmaya henüz hazır olmadığını söyledi.

calendar 23 Mart 2026 17:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, milli takım kampında açıklamalarda bulundu.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Polonya, Dünya Kupası elemeleri play-off yarı final maçında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Dünya Kupası'na gidememesi durumunda Lewandowski'nin milli takımı bırakabileceği iddiaları gündeme geldi.

Basın toplantısında milli takımdaki geleceği ve bu iddialar için konuşan 37 yaşındaki Lewandowski, "Hiçbir karar almayacağım, hiçbir karara hazır değilim. Henüz ne olacağını bilmiyorum, bu muhtemelen kısa sürede gerçekleşmeyecek." dedi.

Golcü futbolcu, "O anın geldiği anladığımda bunu paylaşacağım. Şu anda böyle bir hisse sahip değilim." sözlerini sarf etti.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Polonya Milli Takımı ile 163 maçta sahaya çıkan Lewandowski, 88 kez ağları havalandırdı.

Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.