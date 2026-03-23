Adrian Mutu: "Türkler coşkuyla saldıracak!"

Romanya futbolunun önemli isimlerinden Adrian Mutu, A Milli Futbol Takımımız ile oynayacakları Dünya Kupası eleme maçı öncesi yorum yaptı.

calendar 23 Mart 2026 16:04
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Romanya futbolunun efsane isimlerinden Adrian Mutu, Türkiye ile Romanya arasında perşembe akşamı Dolmabahçe'de oynanacak Dünya Kupası eleme maçını değerlendirdi.

Mutu, "Milli takım maçlarının ne demek olduğunu, baraj maçlarının ne demek olduğunu bildiğimden, oyunculardaki hırsa güveniyorum. Bu sarı formayı giymenin sorumluluğunun ne demek olduğunu biliyorum. Şu anda, Dünya Kupası elemelerinin onları çok, çok fazla motive etmesi gerektiğini düşünüyordum. Sakin bir şekilde hazırlanmalılar, zihinsel olarak düşmanca bir ortama hazır olmalılar." dedi.

"TÜRKLER COŞKUYLA SALDIRACAK"

Eski futbolcu, "Futbolcularımız mücadeleye hazır olmalılar, yüzde yüz performans göstermeliler. Bence bu maçı akıllıca oynamalılar, kendilerini riske atmamalılar. Maçı kontrol etmeye çalışmalı, mümkün olduğunca uzun süre ayakta kalmaya çalışmalılar. Ne olacağı hiç belli olmaz. Muhtemelen ilk dakikalarda Türklerin coşkusuyla inanılmaz bir hücum baskısı bekliyor bizi. Dayanmalıyız, maçı olabildiğince son dakikalara taşımalıyız ve belki de kim bilir, son anda biz vuruşu yaparız." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY ETKİLEMEZ, KORKUTMAZ"

Mutu, "Yine de uluslararası deneyimi olan oyuncular var. Diyelim ki Bîrligea, sahadaki diğerleri kadar deneyimli olmasa da. Yanılmıyorsam o da iki yıldır milli takımda. Ama o, doğuştan, kanında cesaret olan bir oyuncu. Bu yüzden hiçbir şey onu etkilemez ve korkutmaz. Diğerleri milli takımda uzun süredir oynuyorlar ve uluslararası deneyime sahipler. Bence bir şeyler başarabiliriz." yorumunu yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.