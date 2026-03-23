Adrian Mutu: 'Türkler coşkuyla saldıracak!'

Romanya futbolunun efsane isimlerinden Adrian Mutu, Türkiye ile Romanya arasında perşembe akşamı Dolmabahçe'de oynanacak Dünya Kupası eleme maçını değerlendirdi.



Mutu, "Milli takım maçlarının ne demek olduğunu, baraj maçlarının ne demek olduğunu bildiğimden, oyunculardaki hırsa güveniyorum. Bu sarı formayı giymenin sorumluluğunun ne demek olduğunu biliyorum. Şu anda, Dünya Kupası elemelerinin onları çok, çok fazla motive etmesi gerektiğini düşünüyordum. Sakin bir şekilde hazırlanmalılar, zihinsel olarak düşmanca bir ortama hazır olmalılar." dedi.



"TÜRKLER COŞKUYLA SALDIRACAK"



Eski futbolcu, "Futbolcularımız mücadeleye hazır olmalılar, yüzde yüz performans göstermeliler. Bence bu maçı akıllıca oynamalılar, kendilerini riske atmamalılar. Maçı kontrol etmeye çalışmalı, mümkün olduğunca uzun süre ayakta kalmaya çalışmalılar. Ne olacağı hiç belli olmaz. Muhtemelen ilk dakikalarda Türklerin coşkusuyla inanılmaz bir hücum baskısı bekliyor bizi. Dayanmalıyız, maçı olabildiğince son dakikalara taşımalıyız ve belki de kim bilir, son anda biz vuruşu yaparız." ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR ŞEY ETKİLEMEZ, KORKUTMAZ"



Mutu, "Yine de uluslararası deneyimi olan oyuncular var. Diyelim ki Bîrligea, sahadaki diğerleri kadar deneyimli olmasa da. Yanılmıyorsam o da iki yıldır milli takımda. Ama o, doğuştan, kanında cesaret olan bir oyuncu. Bu yüzden hiçbir şey onu etkilemez ve korkutmaz. Diğerleri milli takımda uzun süredir oynuyorlar ve uluslararası deneyime sahipler. Bence bir şeyler başarabiliriz." yorumunu yaptı.



