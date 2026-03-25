Kupa Voley'de şampiyon Vakıfbank

AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Vakıfbank şampiyon oldu.

calendar 25 Mart 2026 21:05 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 22:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmada voleybolseverler, tribünleri tamamen doldurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, maçı yerinde takip etti.

Karşılaşmaya Markova'nın etkili hücum ve servisleriyle başlayan VakıfBank'a Eczacıbaşı Dynavit, Ebrar Karakurt'un servis turunda aldığı sayılarla karşılık verdi: 4-4. Eczacıbaşı'nda hataların arttığı bölümde VakıfBank, Boskovic'in servisleriyle üst üste aldığı 6 sayıyla sette 12-7 öne geçti. Bu noktadan sonra manşette ve blokta istediğini alan Eczacıbaşı, farkı 2'ye (15-13) kadar indirse de VakıfBank, oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve 25-19'luk skorla finalde 1-0 öne geçti.

İkinci sette takımların karşılıklı skorlar bulduğu ilk bölüm, 9-9 eşitlikle geçildi. Hücum ve savunmada daha az hata yapan Eczacıbaşı Dynavit, sette 5 sayılık (14-19) avantaj yakaladı. Boskovic'in hücumlarına Yaprak Erkek ile cevap vererek avantajını sürdüren Eczacıbaşı, setin son bölümüne 22-18 önde girdi. VakıfBank'ın farkı kapatma çabalarına rağmen Eczacıbaşı, seti 25-21 alarak maçta durumu 1-1 yaptı.

Cansu Özbay'ın servis turuyla üçüncü sete iyi başlayan VakıfBank, bir ara 5-1 öne geçse de daha sonra skora denge (8-8) geldi. 17'nci sayıdaki uzun rallinin ardından aldığı sayıyla morallenen VakıfBank, 14-11 üstünlük yakaladı. Karşılıklı sayılarla 3 sayılık (19-16) farkın korunduğu bölümün ardından VakıfBank, Boskovic ile 20'li sayılara ulaştı: 20-16. Zehra Güneş, Cansu Özbay ve Boskovic ile sayılar bulan VakıfBank, seti 25-20 alarak skor tabelasını 2-1'e getirdi.

Dördüncü set, karşılıklı sayılarla başladı. Markova-Boskovic ikilisiyle skor üreten VakıfBank, sette 15-12 öne geçti. Bu noktadan sonra Eczacıbaşı, Ebrar Karakurt ve Elif Şahin ile skorda 16-16 eşitliği yakalasa da VakıfBank, 20-16 üstünlük sağladı. Son bölümde avantajını sürdüren VakıfBank, 25-20'lik skorla karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Törende ilk olarak şampiyonada görev yapan hakemlere ödülleri takdim edildi.

Eczacıbaşı Dynavit oyuncularına ikincilik, VakıfBank oyuncularına da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.

Sarı-siyahlı oyunculara kupayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

VakıfBank'ta oyuncular, teknik heyetle birlikte büyük coşku yaşadı ve kupayla taraftarları selamladı.

EN DEĞERLİ OYUNCU MARINA MARKOVA OLDU

Sarı-siyahlıların smaçörü Marina Markova, gösterdiği performansla finallerin en değerli oyuncusu seçildi.

Markova, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.

AXA Sigorta Kupa Voley sürdürülebilirlik ödülleri ise Eczacıbaşı Dynavit'ten Dilay Özdemir ile VakıfBank'tan Berka Buse Özden'e verildi.

VAKIFBANK KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TAKIM OLDU

Şampiyonluk sayısını 10'a çıkartan VakıfBank, finalde karşılaştığı rakibini geçerek kupayı en fazla kazanan takım ünvanını aldı.

Kadınlar Kupa Voley'i kazanan takımlar şöyle:

Takım Şampiyonluk Sezon
VakıfBank 10 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2012-2013, 2013-2014, 2017-2018, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2025-2026
Eczacıbaşı 9 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, 2018-2019
Fenerbahçe 5 2009-2010, 2014-2015, 2016-2017, 2023-2024, 2024-2025
Emlakbank 1 1995-1996

Salon: Ankara

Hakemler: Erdal Akıncı, Burhan İlhan

VakıfBank: Ogbugu, Derya Cebecioğlu, Boskovic, Zehra Güneş, Markova, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Dangubic, Deniz Uyanık, Cazaute)

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Plummer, Smrek, Meliha Diken)

Setler: 25-19, 21-25, 25-20, 25-20

Süre: 110 dakika (26, 28, 29, 27)

