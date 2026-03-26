26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Ndidi-Asllani ortaklığı, Beşiktaş'ı uçuruyor

Beşiktaş, 2 ismin birlikte forma giydiği son 5 lig maçının 4'ünü kazandı. Bu süreçte Ndidi 9 pas arası yapıp 7 top kaparken, Asllani de yüzde 87 pas isabeti yakaladı.

calendar 26 Mart 2026 09:37
Haber: Takvim
Ndidi-Asllani ortaklığı, Beşiktaş'ı uçuruyor
Beşiktaş'ya teknik direktör Sergen Yalçın'ın son dönemde orta saha rotasyonunda vazgeçmediği Ndidi-Asllani ikilisinin uyumu dikkat çekiyor.

Siyah-Beyazlılar, iki ismin birlikte oynadığı son 5 lig maçının 4'ünden galip ayrıldı. Bu süreçte tek yenilgi Galatasaray derbisinde 1-0'lık skorla geldi.

Ndidi ve Asllani söz konusu süreçte girdikleri toplam 74 ikili mücadelenin 40'ını kazandı.

Ndidi, Asllani ile beraber oynadığı 5 maçta pas arası ve top kapma istatistikleriyle de dikkat çekti.

Nijeryalı futbolcu, bu süreçte 9 pas arası yaparken, 7 kez de top kaptı. Kristjan Asllani ise pas isabet oranıyla göz doldurdu. Arnavut oyuncu, son 5 maçta yüzde 87,6 pas isabet oranı yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu bu süreçteki 164 pasın 144'ünde isabet buldu.

Ndidi-Asllani ikilisinin birlikte oynadığı maçlarda Orkun Kökçü de, hücumda öne çıktı. Kaptan, Ndidi-Asllani ikilisiyle çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asiste imza attı.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın Inter'den 11 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Asllani Siyah-Beyazlılar'da kalmak istiyor.

SERGEN YALÇIN'IN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN

Beşiktaş'ın Nijeryalı ön liberosu Ndidi, tecrübesiyle Sergen Yalçın'ın vazgeçemediği isimlerden biri.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
