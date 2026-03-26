Ndidi-Asllani ortaklığı, Beşiktaş'ı uçuruyor

Beşiktaş'ya teknik direktör Sergen Yalçın'ın son dönemde orta saha rotasyonunda vazgeçmediği Ndidi-Asllani ikilisinin uyumu dikkat çekiyor.
Siyah-Beyazlılar, iki ismin birlikte oynadığı son 5 lig maçının 4'ünden galip ayrıldı. Bu süreçte tek yenilgi Galatasaray derbisinde 1-0'lık skorla geldi.
Ndidi ve Asllani söz konusu süreçte girdikleri toplam 74 ikili mücadelenin 40'ını kazandı.
Ndidi, Asllani ile beraber oynadığı 5 maçta pas arası ve top kapma istatistikleriyle de dikkat çekti.
Nijeryalı futbolcu, bu süreçte 9 pas arası yaparken, 7 kez de top kaptı. Kristjan Asllani ise pas isabet oranıyla göz doldurdu. Arnavut oyuncu, son 5 maçta yüzde 87,6 pas isabet oranı yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu bu süreçteki 164 pasın 144'ünde isabet buldu.
Ndidi-Asllani ikilisinin birlikte oynadığı maçlarda Orkun Kökçü de, hücumda öne çıktı. Kaptan, Ndidi-Asllani ikilisiyle çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asiste imza attı.
BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR
Beşiktaş'ın Inter'den 11 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Asllani Siyah-Beyazlılar'da kalmak istiyor.
SERGEN YALÇIN'IN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN
Beşiktaş'ın Nijeryalı ön liberosu Ndidi, tecrübesiyle Sergen Yalçın'ın vazgeçemediği isimlerden biri.
