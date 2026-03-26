26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Trabzonspor'un Fransa Ligue 1'den takip ettiği oyuncu!

Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları hızla sürerken söylentiler devam ediyor. Trabzonspor öncelikli olarak kanatlarını güçlendirmek istiyor. Portekizli sol kanat Felix Correia'yı listesine alan Fırtına, transfer için nabız yokluyor.

calendar 26 Mart 2026 11:59 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 12:00
Trabzonspor'un Fransa Ligue 1'den takip ettiği oyuncu!
Yaz transfer dönemine daha aylar olmasına rağmen Trabzonspor ile ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılıyor.

Bordo-mavili kulübün hem yurt dışından hem de yerli oyuncularla ilgili temaslarını sürdürdüğü öne sürülüyor.

Sassuolo'dan Lauriente ile ilgilenen Fırtına'nın, Fransa Ligue 1 ekibi Lille forması giyen Portekizli sol kanat Felix Correia'yı da radarına aldığı iddia edildi. Lille ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki oyuncunun transferi için nabız yoklandığı belirtildi.

42 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Fransız ekibi ile 42 karşılaşmada görev alan Felix Correia, 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Asıl mevkisi sol kanat olan futbolcu, sağ kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Çok yönlü yapısı, hücum hattında alternatifli oyun planı oluşturmak isteyen teknik ekip için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Güncel piyasa değerinin 10 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilen 1.78 boyundaki yıldız için yaz döneminde somut adımlar atılabileceği özellikle dile getiriliyor. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
