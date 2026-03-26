26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Altınordu'dan kümede kalmak için dev adım

Kastamonuspor'u mağlup eden Altınordu, kümede kalma yolunda önemli bir adım attı.

26 Mart 2026 12:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kastamonuspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, kümede kalma yolunda dev bir adım attı.

Rakibini ikinci yarıda oyuna giren Eren'in 53'üncü dakikada attığı şık golle dize getirerek 22 puana ulaşan İzmir temsilcisi, kümede kalma barajındaki Beykoz Anadoluspor'la arasındaki puan farkını 1'e düşürdü.

Son 3 haftada Karaman FK'yı 5-0, Kastamonuspor'u 1-0 yenip, Şanlıurfaspor'la 0-0 (D) berabere kalarak 7 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, bitime 6 maç kala lige tutunacağının sinyallerini verdi. Haftayı puansız kapatan Kepezspor ve Beykoz'la puan farkını 1'e indiren Altınordu, sezonun ilk yarısında deplasmanda 7-1 yenildiği Kastamonuspor'dan rövanşı da almış oldu.

İzmir ekibinde devre arasında Eskişehirspor'dan transfer edilen sağ kanat Eren Altıntaş, kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

ALKIŞLAR YUSUF ŞİMŞEK'E

Altınordu'nun çıkışındaki en büyük alkışı teknik direktör Yusuf Şimşek aldı. Tecrübeli teknik adam takımın başındaki 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ile 8 puan topladı ve 1.33 puan ortalaması yakaladı.

Bu sezon ilk yarıda İzmir'in 3'üncü Lig'deki temsilcilerinden Altay'ı düşme hattından çıkaran Yusuf Şimşek, ikinci yarıda Altınordu'nun dümenine geçmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
