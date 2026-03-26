Kick boks dünya şampiyonu Korkmaz, Brezilya'da da zirveye odaklandı

Geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olan Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, Brezilya'da yapılacak Muaythai Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.



Milli sporcu ablalarının tavsiyesiyle 12 yıl önce kick boks ve muaythaiye başlayan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi Korkmaz, başarılarıyla dikkati çekiyor.



Ulusal ve uluslararası arenada kazandığı başarılarla adından söz ettiren ve geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olan Özlem Melek Korkmaz, yeni hedeflere odaklandı.



Brezilya'da haziran ayında yapılacak Muaythai Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda da gözünü altın madalyaya diken başarılı sporcu, hocalarının gözetiminde yoğun antrenman programıyla hazırlıklarını sürdürüyor.



- "Elimden geldiğince çalışacağım"



Milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, AA muhabirine, Brezilya'da da İstiklal Marşı'nı okutmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyledi.



Şimdiye kadar birçok başarı ve madalya kazandığını anlatab Özlem Melek, şunları kaydetti:



"Geçen yıl Abu Dabi'de Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda birinci oldum. Bu yıl da Burdur'daki Muaythai Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettim. Bu derecenin sonucunda haziran ayında Brezilya'da yapılacak Muaythai Üniversitelerarası Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Önümüzde kickboks ve muaythai Türkiye şampiyonaları var. Bunlarda da birinci olup tekrar Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak istiyorum."



Brezilya'da milli formayı en iyi şekilde temsil edeceğini ifade eden Korkmaz, "Brezilya'da yapılacak Muaythai Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda birinciliğe göz diktim. Elimden geldiğince çalışacağım. İnşallah Brezilya'daki şampiyonada birinci olup altın madalyayı ülkemize getireceğim. Madalyayı ülkemize ve üniversitemize hediye etmek istiyorum." dedi.



BEÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Volkan Aydoğdu ise Korkmaz'ın Brezilya'dan da altın madalya getireceğine yürekten inandıklarını dile getirdi.



