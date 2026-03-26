Göztepe'de Taha Altıkardeş kulübede kaldı

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından 4 Nisan Cumartesi günü önce deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelip, 8 Nisan Çarşamba günü de erteleme maçında evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'de stoper Taha Altıkardeş son haftalarda yedek kulübesine çekildi.



Sarı-kırmızılılarda son 2.5 yıldır gösterdiği performansla hem Süper Lig hem de Avrupa takımlarının transfer listesine giren 22 yaşındaki oyuncu, son 6 maçta sadece 1 kez ilk 11 oynayabildi.



Sezon başında da yedek bekleyip ardından performansını artıran ve sürekli ilk 11 oynamaya başlayan Taha; Tümosan Konyaspor (D), Zecorner Kayserispor, İkas Eyüpspor ve RAMS Başakşehir (D) maçlarında sadece 99 dakika oynayabildi.



Taha deplasmandaki Beşiktaş ve iç sahadaki Corendon Alanyaspor müsabakalarında ise oyuna girmedi.



Isonem Perk Gürsel Aksel Stadı'nda golsüz sona eren Eyüpspor maçında ilk 11 oynayıp 90 dakika sahada kalan Taha, Konyaspor maçında 7, Kayserispor ve Başakşehir maçlarında ise 1'er dakika görev yapabildi.



