26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Göztepe'de Taha Altıkardeş kulübede kaldı

Göztepe forması giyen Taha Altıkardeş, son haftalarda kulübede kaldı.

26 Mart 2026 12:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından 4 Nisan Cumartesi günü önce deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelip, 8 Nisan Çarşamba günü de erteleme maçında evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'de stoper Taha Altıkardeş son haftalarda yedek kulübesine çekildi.

Sarı-kırmızılılarda son 2.5 yıldır gösterdiği performansla hem Süper Lig hem de Avrupa takımlarının transfer listesine giren 22 yaşındaki oyuncu, son 6 maçta sadece 1 kez ilk 11 oynayabildi.

Sezon başında da yedek bekleyip ardından performansını artıran ve sürekli ilk 11 oynamaya başlayan Taha; Tümosan Konyaspor (D), Zecorner Kayserispor, İkas Eyüpspor ve RAMS Başakşehir (D) maçlarında sadece 99 dakika oynayabildi.

Taha deplasmandaki Beşiktaş ve iç sahadaki Corendon Alanyaspor müsabakalarında ise oyuna girmedi.

Isonem Perk Gürsel Aksel Stadı'nda golsüz sona eren Eyüpspor maçında ilk 11 oynayıp 90 dakika sahada kalan Taha, Konyaspor maçında 7, Kayserispor ve Başakşehir maçlarında ise 1'er dakika görev yapabildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
