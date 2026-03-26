26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny teknik heyetle görüştü: "Kimsenin şüphesi olmasın"

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, milli arada teknik heyetle bir toplantı gerçekleştirdi. Yıldız futbolcunun, teknik heyetle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

calendar 26 Mart 2026 10:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Vaclav Cerny, sezonun ikinci yarısını istediği gibi geçiremedi.

Son dönemde performansı tartışılan Çek yıldız, tamamen takımına odaklanmış durumda. Sezonun ilk devresindeki futboluna dönmek isteyen Cerny, milli arada ülkesinden davet almasına rağmen affını isteyerek gitmedi.

Takıma verilen 5 günlük izni ailesiyle geçiren oyuncu, bu süreçte mental açıdan da kendine geldi. 28 yaşındaki tecrübeli isim, sezonun ilk devresinin sonunda kupada damga vurduğu Fenerbahçe maçının tekrarını hedefliyor.

"ELEŞTİRİLERDEN GEREKLİ DERSLERİ ÇIKARDIM"

Lige dönüşte tekrar Kadıköy'de sahne alacak olan Cerny, bu maçla birlikte güçlü bir geri dönüş yaparak çıkışa geçip sezonu iyi tamamlamak istiyor. Çek oyuncunun teknik heyetle yaptığı özel görüşmede, "Eleştirilerden gerekli dersleri çıkardım. Milli ara sonrası dönüşte eski performansımı sahaya yansıtacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dediği öğrenildi.

PERFORMANSI

Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta 25 maçta forma giydi. Çekyalı kanat oyuncusu, bu süreçte 6 gol ve 8 asist üretti.

PİYASA DEĞERİ

Vaclav Cerny'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.  

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
