Dune 3 ne zaman çıkacak? Dune Messiah (Dune: Part Three) vizyon tarihi belli oldu mu?
Tüm dünyada gişe rekorları kıran ve sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi Dune serisinin merakla beklenen üçüncü filmi için geri sayım başladı. Frank Herbert'ın unutulmaz bilim kurgu evrenini beyaz perdeye taşıyan serinin hayranları, yeni yapımın ne zaman izleyiciyle buluşacağını arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusu olarak araştırıyor. Peki, Dune 3 ne zaman çıkacak? Dune Messiah (Dune: Part Three) vizyon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…
Usta yönetmen Denis Villeneuve'ün epik üçlemesini taçlandıracak olan ve orijinal adıyla "Dune: Messiah" (Dune Mesihi) kitabından uyarlanan final bölümü, devasa prodüksiyon bütçesi ve göz kamaştıran oyuncu kadrosuyla sinema dünyasını bir kez daha sarsmaya hazırlanıyor. Paul Atreides'in karanlık ve zorlu serüvenini noktalayacak olan filmin çekim süreçleri ve stüdyo kararları nihayet netleşti. Peki, heyecanla beklenen Dune 3 ne zaman vizyona girecek?
DUNE 3 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?Warner Bros. ve Legendary Pictures tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, merakla beklenen dev yapım "Dune: Part Three" (Dune 3) tüm dünyada eş zamanlı olarak 18 Aralık 2026 tarihinde resmen vizyona girecek. Daha önce çıkan erteleme dedikodularına son noktayı koyan stüdyo, 2026 yılının son ayında sinemaseverlere unutulmaz bir görsel şölen sunmayı garantiledi. DUNE 3 HANGİ DEV YAPIMLA AYNI GÜN ÇIKACAK?Sinema takvimindeki 18 Aralık 2026 tarihi, Hollywood tarihinin en büyük gişe savaşlarından birine sahne olacak. Zira Dune 3, Marvel Sinematik Evreni'nin en çok beklenen filmlerinden biri olan Avengers: Doomsday ile tam olarak aynı gün vizyona girecek. Tıpkı "Barbenheimer" akımında olduğu gibi, bu iki dev bütçeli yapımın aynı gün vizyona girmesi sosyal medyada şimdiden büyük bir heyecan ve rekabet rüzgarı estirdi. DUNE 3 (DUNE MESSIAH) FİLMİNİN KONUSU NE OLACAK, HİKAYE NASIL DEVAM EDECEK?
Serinin üçüncü ve muhtemelen son filmi, Frank Herbert'ın 1969 yılında yayımlanan "Dune Mesihi" romanından uyarlanacak. İkinci filmin bıraktığı yerden yaklaşık 12 yıl sonrasına odaklanacak olan hikayede, Paul Atreides'in (Timothée Chalamet) evrenin imparatoru olarak karşılaştığı siyasi komplolar, dini fanatizm ve ihanetler işlenecek. Serinin önceki filmlerine kıyasla çok daha karanlık ve duygusal bir atmosfere sahip olması beklenen Dune 3, efsaneye yaraşır bir finalle izleyicilere veda edecek.
