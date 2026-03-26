Dune 3 ne zaman çıkacak? Dune Messiah (Dune: Part Three) vizyon tarihi belli oldu mu?

Usta yönetmen Denis Villeneuve'ün epik üçlemesini taçlandıracak olan ve orijinal adıyla "Dune: Messiah" (Dune Mesihi) kitabından uyarlanan final bölümü, devasa prodüksiyon bütçesi ve göz kamaştıran oyuncu kadrosuyla sinema dünyasını bir kez daha sarsmaya hazırlanıyor. Paul Atreides'in karanlık ve zorlu serüvenini noktalayacak olan filmin çekim süreçleri ve stüdyo kararları nihayet netleşti. Peki, heyecanla beklenen Dune 3 ne zaman vizyona girecek?

Warner Bros. ve Legendary Pictures tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, merakla beklenen dev yapım "Dune: Part Three" (Dune 3) tüm dünyada eş zamanlı olarak 18 Aralık 2026 tarihinde resmen vizyona girecek. Daha önce çıkan erteleme dedikodularına son noktayı koyan stüdyo, 2026 yılının son ayında sinemaseverlere unutulmaz bir görsel şölen sunmayı garantiledi.

Sinema takvimindeki 18 Aralık 2026 tarihi, Hollywood tarihinin en büyük gişe savaşlarından birine sahne olacak. Zira Dune 3, Marvel Sinematik Evreni'nin en çok beklenen filmlerinden biri olan Avengers: Doomsday ile tam olarak aynı gün vizyona girecek. Tıpkı "Barbenheimer" akımında olduğu gibi, bu iki dev bütçeli yapımın aynı gün vizyona girmesi sosyal medyada şimdiden büyük bir heyecan ve rekabet rüzgarı estirdi.

Serinin üçüncü ve muhtemelen son filmi, Frank Herbert'ın 1969 yılında yayımlanan "Dune Mesihi" romanından uyarlanacak. İkinci filmin bıraktığı yerden yaklaşık 12 yıl sonrasına odaklanacak olan hikayede, Paul Atreides'in (Timothée Chalamet) evrenin imparatoru olarak karşılaştığı siyasi komplolar, dini fanatizm ve ihanetler işlenecek. Serinin önceki filmlerine kıyasla çok daha karanlık ve duygusal bir atmosfere sahip olması beklenen Dune 3, efsaneye yaraşır bir finalle izleyicilere veda edecek.