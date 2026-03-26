Alperen Şengün'ün bloğu Rockets'ı kurtaramadı!

Alperen Şengün'ün son saniyelerde yaptığı kritik blok galibiyet için yeterli olmadı; Minnesota Timberwolves, uzatma periyodunda Houston Rockets karşısında 110-108'lik skorla sahadan galip ayrıldı.



Karşılaşmanın kırılma anı, uzatma bölümünde bitime 8.8 saniye kala Julius Randle'ın kaydettiği öne geçiren şut oldu. Bu basket, Timberwolves'un maçı kapatırken yakaladığı 15-0'lık seriyle birlikte galibiyeti getirdi.



Minnesota temsilcisi, uzatma periyodunda 13 sayı geriden gelerek 1997'den bu yana detaylı play-by-play kayıtlarının tutulduğu dönemdeki en büyük uzatma geri dönüşlerinden birine imza attı.



Maçı 24 sayıyla tamamlayan Randle, tüm sayılarını ikinci yarıda üretirken, bitime 3.3 saniye kala Kevin Durant'in potaya yöneldiği pozisyonda faul yaptı. Rockets'ın maça 23/23 serbest atış isabetiyle başlamasının ardından Durant'in ilk atışı kısa kaldı. İkinci atışı ise topu oyunda tutmak amacıyla bilerek kaçıran yıldız oyuncu, buna rağmen takımına son hücum şansını kazandıramadı.



Durant ve Alperen mücadeleyi 30'ar sayıyla tamamlarken, ikili son çeyreğin son bölümünde yakalanan 12-0'lık seriyle Rockets'ı, bitime 3.5 dakika kala 11 sayı geriden gelerek öne taşımayı başardı.



Normal sürenin son anlarında Randle'ın şutunu bloklayarak takımını maçta tutan Şengün, bu pozisyonda dudak bölgesinden sakatlık yaşadı.



Uzatma periyoduna hızlı başlayan Houston ekibi ilk 13 sayıyı bulsa da, Minnesota kalan bölümde 15-0'lık seri yakalayarak maçı çevirdi.



Timberwolves cephesinde Jaden McDaniels 25 sayıyla oynadı ancak bacağından yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı. Yıldız oyuncu Anthony Edwards'ın yokluğunda bu sezon 10 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde eden Minnesota'da, karşılaşmanın sonunda kadro ciddi şekilde eksildi. Hakem kararlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Naz Reid oyundan atılırken, Rudy Gobert faul problemine takıldı, Ayo Dosunmu ise baldır sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Böylece Timberwolves'un ilk yedi oyuncusundan beşi maçın son bölümünde sahada yer alamadı.



Gobert mücadeleyi 14 sayı ve 14 ribaundla tamamlarken, Reid 14 sayı ve 13 ribaundluk katkı verdi. Bu sonuçla Timberwolves (45-28), Batı Konferansı playoff yarışında dördüncü sıradaki Denver'ın yarım maç gerisinde kalmayı sürdürdü. Rockets (43-29) ise altıncı sırada bulunuyor.



İki takım arasında 16 Ocak'ta oynanan ilk karşılaşmayı Rockets kazanmıştı. O mücadelede de Edwards forma giymemişti. Sezonun son bölümünde oynayacağı son sekiz maçın altısını deplasmanda geçirecek olan Minnesota, 10 Nisan'da yeniden Houston deplasmanına çıkacak. Rockets ise son sekiz maçının altısını kendi sahasında oynayacak.



Durant, ilk yarıda sahadan 2/11 isabetle oynadığı karşılaşmada, attığı sayılarla NBA kariyerinde normal sezon isabetli şut sayısında (11.177) Dirk Nowitzki'yi (11.169) geride bırakarak sekizinci sıraya yükseldi.



Gecenin diğer sonuçları:



Hawks 130–129 Pistons

Lakers 137–130 Pacers

Bulls 137–157 76ers

Thunder 109–119 Celtics

Heat 120–103 Cavaliers

Spurs 123–98 Grizzlies

Wizards 133–110 Jazz

Mavericks 135–142 Nuggets

Nets 106–109 Warriors

Bucks 99–130 Trail Blazers

Raptors 94–119 Clippers



