26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Romanya'da Ionut Radu belirsizliği!

Romanya'da sakatlığı bulunan as kaleci Ionut Radu için belirsizlik devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcunun durumu maç saatinde netlik kazanacak.

26 Mart 2026 10:47
Sporx.com dış haberler
2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde A Milli Takım'a konuk olacak Romanya'da kalede belirsizlik yaşanıyor.

Romanya'nın as kalecisi Ionut Radu, sakatlık yaşamasının ardından milli takım kadrosundan çıkartılmış ancak daha sonra sakatlığının düşünülenden daha ciddi olmadığı gerekçesiyle aday kadroya geri dönmüştü.

DURUMU BELİRSİZLİK

Digisport'ta yer alan habere göre, Türkiye maçı öncesi Radu'nun durumu netlik kazanmadı.

28 yaşındaki kaleci, Türkiye maçı öncesi çarşamba günü gerçekleştirilen son antrenmanda tam anlamıyla çalışamadı.

Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yüzde 100 hazır olmadan Radu'ya forma vermek istemiyor.

KARAR MAÇ SAATİNDE

Rumen kalecinin durumu perşembe günü öğleden sonra netleşecek ve son karar maç saatinde verilecek.

Romanya'da Radu'nun forma giyememesi durumunda Türkiye maçında kalede daha önce hiç milli maçı olmayan Marian Aioani görev yapacak.

4 İSİM KADROYA ALINMADI

Öte yandan Romanya'da Catalin Ccbuz, Adrian Rus, Kevin Ciubotaru ve Claudiu Petrila'nın Türkiye maçı kadrosunda yer almadığı belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
