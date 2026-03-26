Romanya'da Ionut Radu belirsizliği!

2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde A Milli Takım'a konuk olacak Romanya'da kalede belirsizlik yaşanıyor.



Romanya'nın as kalecisi Ionut Radu, sakatlık yaşamasının ardından milli takım kadrosundan çıkartılmış ancak daha sonra sakatlığının düşünülenden daha ciddi olmadığı gerekçesiyle aday kadroya geri dönmüştü.



DURUMU BELİRSİZLİK



Digisport'ta yer alan habere göre, Türkiye maçı öncesi Radu'nun durumu netlik kazanmadı.



28 yaşındaki kaleci, Türkiye maçı öncesi çarşamba günü gerçekleştirilen son antrenmanda tam anlamıyla çalışamadı.



Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yüzde 100 hazır olmadan Radu'ya forma vermek istemiyor.



KARAR MAÇ SAATİNDE



Rumen kalecinin durumu perşembe günü öğleden sonra netleşecek ve son karar maç saatinde verilecek.



Romanya'da Radu'nun forma giyememesi durumunda Türkiye maçında kalede daha önce hiç milli maçı olmayan Marian Aioani görev yapacak.



4 İSİM KADROYA ALINMADI



Öte yandan Romanya'da Catalin Ccbuz, Adrian Rus, Kevin Ciubotaru ve Claudiu Petrila'nın Türkiye maçı kadrosunda yer almadığı belirtildi.



